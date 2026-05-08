Davenstedt setzt sich ab

Der TuS Davenstedt gewinnt gegen den TSV Kirchrode mit 3:1 und verschafft sich damit weiter Luft im Tabellenkeller. Für Kirchrode hingegen bleibt die Lage unverändert schwierig.
Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber zielgerichtet. Fabian Pietler brachte Davenstedt in der 15. Minute in Führung, ehe Marvin-Valentin Klein nur wenig später für Kirchrode ausglich (27.). Eine Phase, in der das Spiel offen blieb und beide Mannschaften ihre Momente hatten.
Nach der Pause setzte Davenstedt den nächsten Akzent. Tolgahan Davran traf in der 50. Minute zur erneuten Führung und verschob damit die Statik der Partie wieder zugunsten der Gastgeber. Kirchrode blieb im Spiel, fand jedoch keinen weiteren Zugriff auf das Ergebnis.
Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Dominik Biber erhöhte in der 90.+7 Minute auf 3:1 und beendete damit die verbliebenen Zweifel.
Mit nun 33 Punkten entfernt sich Davenstedt weiter von den unteren Plätzen, während Kirchrode bei 17 Zählern verharrt. Ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller bestätigt – und den Abstand zwischen beiden Teams vergrößert.
TuS Davenstedt – TSV Kirchrode 3:1
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Paul Lange, Dominik Biber, Henrik Menke (90. Louis-Moritz Albat), Stanislaw Schkurin (37. Justus Scheidemann), Tolgahan Davran (84. Darian Amin) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Lukas Wienberg, Moatasem Abdulkader, Marvin-Valentin Klein, Manuel Wagner, Bosh Adam Musab, Selwyn Obregon-Hemmerle, Mirco Kraus, Felix Nzonene, Oleksandr Polishchuk, Julius Kühn (46. Felix Büning) - Trainer: Dominik Standke
Schiedsrichter: Thorsten Strang
Tore: 1:0 Fabian Pietler (15.), 1:1 Marvin-Valentin Klein (27.), 2:1 Tolgahan Davran (50.), 3:1 Dominik Biber (90.+7)