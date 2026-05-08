Davenstedt setzt sich ab

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Davenstedt gewinnt gegen den TSV Kirchrode mit 3:1 und verschafft sich damit weiter Luft im Tabellenkeller. Für Kirchrode hingegen bleibt die Lage unverändert schwierig.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber zielgerichtet. Fabian Pietler brachte Davenstedt in der 15. Minute in Führung, ehe Marvin-Valentin Klein nur wenig später für Kirchrode ausglich (27.). Eine Phase, in der das Spiel offen blieb und beide Mannschaften ihre Momente hatten.

Nach der Pause setzte Davenstedt den nächsten Akzent. Tolgahan Davran traf in der 50. Minute zur erneuten Führung und verschob damit die Statik der Partie wieder zugunsten der Gastgeber. Kirchrode blieb im Spiel, fand jedoch keinen weiteren Zugriff auf das Ergebnis.