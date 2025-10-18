Davenstedt hofft auf Überraschung trotz Personalsorgen

Yildizadoymaz erwartet eine „interessante, aber schwierige“ Partie. „Das ist eine gute Mannschaft, die eine starke Riege hat und selbst gerne Fußball spielt. Genau das macht die Begegnung für mich besonders interessant, weil auch wir den Fußball spielen wollen“, sagte der Davenstedter Coach im Vorfeld. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein technisch anspruchsvolles und offensiv geprägtes Spiel zweier mutiger Mannschaften freuen.

Davenstedt sucht den Anschluss

Der TuS steht nach zehn absolvierten Spielen auf Rang zwölf und hat zuletzt beim 1:1 in Anderten den dritten Punkt in Folge geholt. Die spielerischen Ansätze stimmen, doch zu oft fehlte in den vergangenen Wochen die Konsequenz im Abschluss oder ein Moment der Konzentration in der Defensive. „Wir haben zuletzt wieder zu viele kleine Fehler gemacht, die sofort bestraft wurden“, hatte Yildizadoymaz nach dem Remis betont.

Dennoch blickt der Trainer optimistisch auf die bevorstehende Aufgabe – auch wenn er personell improvisieren muss: „Wir haben einige Ausfälle, aber ich mache mir keine großen Sorgen, weil wir einen breiten Kader haben und die Jungs, die reinkommen, ihre Sache sehr gut machen.“

SG 74 in Torlaune

Die Gäste aus Hannover haben sich nach einer kurzen Schwächephase wieder stabilisiert. Mit 31 Treffern in elf Spielen zählt die SG 74 zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Besonders der junge Thido Beening und Nils-Simon Riebesell präsentierten sich zuletzt in starker Form. Trainer Marcel Krüger kann zudem auf eine eingespielte Offensive bauen, die variabel agiert und in den ersten Spielminuten oft früh zuschlägt – wie zuletzt beim 5:0 gegen Altwarmbüchen, als alle drei ersten Treffer binnen 20 Minuten fielen.

Für Davenstedt geht es darum, den spielstarken Gegner früh zu stören und eigene Ballbesitzphasen konsequent zu nutzen. Ein Sieg wäre nicht nur eine Überraschung, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz, dass der TuS trotz der jüngsten Durststrecke noch zur oberen Tabellenhälfte aufschließen kann. Yildizadoymaz bleibt zuversichtlich: „Mit der richtigen Einstellung werden wir eine gute Leistung zeigen.“