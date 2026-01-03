 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Vllaznim Dautaj (vorne, noch im Trikot von RWO Alzey) hatte beim Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichter in Gau-Odernheim ein Aha-Erlebnis. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press
Vllaznim Dautaj (vorne, noch im Trikot von RWO Alzey) hatte beim Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichter in Gau-Odernheim ein Aha-Erlebnis. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Dautaj spielt wenigstens bis 2027

Der Ex-Profi von Waldhof Mannheim fängt beim Schiri-Turnier wieder Feuer

Verlinkte Inhalte

C-Kl. AzWo Nord
Gau-Heppenh.
Vllaznim Dautaj
Vllaznim Dautaj
Alexander Kinsvater
Alexander Kinsvater
Ardijan Dautaj
Ardijan Dautaj
Labinot Dautaj
Labinot Dautaj

Region. Der Körper spielte endlich wieder mit. Erst langsam und dann besser. Immer besser. So gut, dass Vllaznim Dautaj beim Hallenfußballturnier in Gau-Odernheim seinen TuS Gau-Heppenheim zum Sieg führte. Nach dieser Vorstellung, dank der sich der Spitzenreiter der C-Klasse fürs Topturnier der Schiedsrichter Alzey-Worms qualifizierte, strahlte Angreifer Dautaj. Und sagte: „Wenn ich verletzungsfrei bin, habe ich zweifellos noch das Niveau, Oberliga oder Verbandsliga zu spielen“. Soweit aber soll es nicht mehr kommen, meinte der frühere Star-Torjäger, der unter anderem das Trikot von RWO Alzey (fünfmal hinterher Torschützenkönig), der TSG Pfeddersheim, Nibelungen Worms und TuS Flomborn trug.

Dautaj fühlt sich beim TuS Gau-Heppenheim, seinem allerersten Verein, im Wort. Dort hat er zu dieser Saison ein Zweijahres-Projekt angestoßen. Seine Brüder holte er zum C-Ligisten. Dazu die ganz alten Weggefährten wie Alexander Kinsvater, von denen die meisten nur deshalb kamen, weil sie sich für Dautajs Projekt begeisterten. Außerdem verbietet der anspruchsvolle Beruf den Aufwand früherer Tage.

Die Worte des 36-Jährigen nach dem Turniersieg in Gau-Heppenheim haben Gewicht. Schließlich stand bis zu diesem Wettbewerb öffentlich im Raum, dass Dautaj zum Saisonende seine aktive Laufbahn beenden wollte.

Was ihn zu dieser Entscheidung bewog, warum er sie wieder überdachte und nun doch bis 2027 weitermachen will und wie er sich seine Zukunft nach dem aktiven Fußball vorstellt, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 03.1.2026, 20:00 Uhr
Claus Rosenberg Autor