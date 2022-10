Wieder zurück beim TuS 05 Daun: Sascha Klein – Foto: Verein

Daun will die Welle mitnehmen Meist gewaltig kamen sie in den ersten sieben Spielen unter die Räder. Warum es beim B-I-Ligisten TuS 05 Daun auf einmal wieder läuft, und welche Brisanz in der kommenden Partie steckt.

Der im Sommer vollzogene Umbruch, als fast eine komplette Mannschaft ging und ebenso viele neue Spieler kamen, hat beim TuS 05 Daun seine Spuren hinterlassen: Bis zum vergangenen Sonntag mussten sie in der Kreisstadt warten, ehe dank des 6:1 über Schlusslicht SG Kylltal-Birresborn II die ersten Punkte auf sportlichem Wege eingefahren wurden. Zur Erinnerung: Mit Gaith und Karim Aswad (zum Bezirksligisten SV Lüxem) und den zum Mosel-A-Ligisten SV Wittlich abgewanderten Zwillingsbrüdern Yazan und Yamen Douba hatten vier absolute Leistungsträger den Verein im Sommer verlassen. Auf der anderen Seite kamen unter anderem mit Nooraldin Abuzarad (einst SG Ellscheid und TuS Mayen) als Spielertrainer und Sharif Al Younes (aus Wallenborn) erfahrene Akteure hinzu. Der Sportliche Leiter der Dauner, Martin Müller, beschreibt die Entwicklung so: „Ein solch großer Umbruch braucht seine Zeit. Zeit, die wir zu Beginn der Saison und in der Vorbereitung nicht hatten. Wir haben beispielsweise acht 18-jährige Spieler integrieren müssen, die lange Zeit keinen Fußball mehr gespielt haben und die teilweise in der C- oder B-Jugend mit dem Fußball aufgehört hatten.“