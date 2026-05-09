Daun, Helmes & Co.: Bayer-Legenden spielen in Eschweiler Die Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen tritt in Eschweiler-Dürwiß zu einem Benefizspiel gegen die Alten Herren des SC Berger Preuß an. Freier Eintritt. von Tim Schmitz · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bayer 04

Große Namen kündigen sich für ein Benefizspiel in Eschweiler an. Mit der Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen sollen am nächsten Mittwoch ehemalige Bundesliga-Profis und Nationalspieler wie Patrick Helmes, Hans-Peter Lehnhoff, Sidney Sam, Richard Sukuta-Pasu und andere (eventuell auch der in Weisweiler lebende Simon Rolfes) sowie die früheren Dürwißer Germanen Markus Daun und Anel Dzaka auflaufen und ihre Klasse aufblitzen lassen.

Der genaue Kader von Teamchef (und Ex-Bundesliga-Trainer) Falko Götz steht noch nicht fest, fix ist dagegen der Termin: Mittwoch, 13. Mai, 18:30 Uhr gegen die Alten Herren des SC Berger Preuß im Dürwißer Sportpark. „Dass nicht in Hastenrath gespielt wird, liegt daran, dass Bayer auf Naturrasen spielen möchte“, erläutert Otto Faust vom Berger Preuß. Er hatte über Markus Daun den Leverkusener Manager Dirk Dreher kontaktiert und das Spiel gegen die Bayer-Legenden klargemacht.



Unterstützung kam von Eric Morsch und Thomas Kanzler vom FC Eschweiler. Der FCE übernimmt auf seiner Anlage die Bewirtung, der Berger Preuß stellt Einlaufkinder aus seiner F2- und D1-Jugend. Sportlich werden die 2 x 35 Minuten natürlich eine hohe Hürde für die Preuß-Routiniers. Die Betreuer Ali Adoch und Jörg Nepomuck legen den Fokus klar auf das Erlebnis.





Es soll auch eins für die Zuschauer werden: Der Eintritt ist frei. Willkommen ist aber eine Spende zugunsten der Mobilen Jugendarbeit Eschweiler, mit der man automatisch an einer Verlosung teilnimmt.



