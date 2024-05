Daumen hoch für Markt Schwabener Fusion - FC Markt Schwaben ist nun offiziell

Markt Schwaben - Ab dem 1. Juli regiert der FC Markt Schwaben. An einem denkwürdigen Abend in der Theaterhalle nickten die drei Fußballvereine des Marktes in jeweils außerordentlicher Versammlung die Fusion mit großer Mehrheit ab. Während BSG und SpVgg Markt Schwabener Au (MSA) dies im Schnellverfahren taten, dauerte der Prozess beim FC Falke am längsten.

Drei außerordentliche Versammlungen hintereinander an einem Ort – alle mit dem Ziel, die drei Fußballvereine in Markt Schwaben unter ein gemeinsames Dach zu bringen. Den Auftakt machte der FC Falke, der älteste des Vereinstrios. „Es wird ein historischer Abend werden“, war sich Falke-Vorsitzender Wolfgang Kirmaier in der Theaterhalle schon vor dem Gelingen sicher. Er behielt recht.