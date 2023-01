Daumen hoch für die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer-Team

Die SC Verantwortlichen nutzen die Winterpause um im Trainerteam der aktiven Herren-Mannschaften die Weichen für die kommende Saison 2023/24 zu stellen.

Spielertrainer Dennis Kopf wird auch in der kommenden Saison als Chef-Trainer der Verbandsliga-Mannschaft die sportliche Gesamtverantwortung übernehmen. Ihm zur Seite hat auch Kiki Sanchez als Co-Trainer für eine weitere Saison zugesagt. Beide möchten den gemeinsam eingeschlagenen Weg für die spielerische Weiterentwicklung der Spieler und des gesamten Teams fortsetzen. Sie sind davon überzeugt, dass die Zielsetzung Klassenerhalt trotz der aktuellen Tabellensituation erfolgreich zu Ende geführt werden kann, dafür soll in der am 26. Januar beginnenden Winter-Vorbereitung der Grundstein gelegt werden. Mit Vorbereitungsspielen gegen den Liga-Konkurrenten FC Waldkirch, den beiden Landesliga-Spitzenteams SV Oberwolfach und VfR Hausen sowie dem Nachbarn SV Haslach steht ein interessanter Querschnitt von der Bezirksliga bis zur Verbandsliga auf dem Programm, bevor am 04. März zum Liga-Start die weite Reise zum SC Pfullendorf ansteht.

Thomas Granzow wird sich auch in der neuen Spielzeit 2023/24 weiterhin als Trainer des Kreisliga-B-Teams der SC Herren hauptverantwortlich zeigen. Granzow kam zu Beginn der Saison 2019/020 zurück auf die sportliche Kommando-Brücke des SC und führt die Mannschaft seither erfolgreich in der Kreisliga B.