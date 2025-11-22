 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Dem SC St. Tönis winkt ein Ticket für den DFB-Pokal.
Dem SC St. Tönis winkt ein Ticket für den DFB-Pokal. – Foto: Jens Terhardt

Daumen drücken für den MSV Duisburg – St. Tönis träumt vom DFB-Pokal

Im Niederrheinpokal muss das eigene Halbfinale gewonnen werden – und auch der MSV Duisburg ist eine Komponente in dem Rechenspiel.

Wie geht es für Oberligist SC St. Tönis nach dem Einzug ins Halbfinale des Niederrhein-Pokals weiter? Sonnenklar ist, dass das Team von Trainer Bekim Kastrati, der nach dem Abpfiff gegen Hilden vergangenen Mittwoch von Spielern, Staff, Verantwortlichen und Zuschauern fast frenetisch gefeiert wurde, im Halbfinale den Klassenkameraden FC Büderich erwartet.

