Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Dem SC St. Tönis winkt ein Ticket für den DFB-Pokal. – Foto: Jens Terhardt
Daumen drücken für den MSV Duisburg – St. Tönis träumt vom DFB-Pokal
Im Niederrheinpokal muss das eigene Halbfinale gewonnen werden – und auch der MSV Duisburg ist eine Komponente in dem Rechenspiel.
Wie geht es für Oberligist SC St. Tönis nach dem Einzug ins Halbfinale des Niederrhein-Pokals weiter? Sonnenklar ist, dass das Team von Trainer Bekim Kastrati, der nach dem Abpfiff gegen Hilden vergangenen Mittwoch von Spielern, Staff, Verantwortlichen und Zuschauern fast frenetisch gefeiert wurde, im Halbfinale den Klassenkameraden FC Büderich erwartet.