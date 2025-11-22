Daumen drücken für den MSV Duisburg – St. Tönis träumt vom DFB-Pokal

„Sollte das alles so kommen, dann am besten gegen Bayern München spielen“, unkte SC-Finanzchef Achim Lemmen schon nach der Begegnung gegen Hilden. Fans, die schon „Wir fahren nach Berlin“ sangen, grätschten dazwischen und wünschten sich Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach, die in St. Tönis und Umgebung eine große Fanschar ihr Eigen nennen.

Personelles am Rande: Keeper Simon Sell, der am 17. April dieses Jahres beim Spiel in Kleve mit einem Wadenbeinbruch und Syndesmosebandabriss schwer verletzt ausschied, hat zuletzt in Baumberg und nun gegen Hilden bewiesen, dass mit ihm wieder stark zu rechnen ist und er den Kampf mit den drei anderen Torhütern voll aufgenommen hat. Außerdem erwartet der SC St. Tönis in der kommenden Woche die Ankunft des US-Amerikaners Richard Garcia Amador. Der 33-jährige Stürmer, der schon in Dänemark, Schweden, Island oder Mexiko als Profi spielte, wurde kürzlich in der Region Kalifornien zum Flügelspieler des Jahres ausgezeichnet.