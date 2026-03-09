Daugendorf/Unlingen trumpft auf, unfassbarer Kraftakt in Schemmerhofen

SG Daugendorf/Unlingen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 6:1

In Daugendorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Machtdemonstration der Hausherren, die von Beginn an eine enorme Spielfreude an den Tag legten. Den Torreigen eröffnete Johann Föhr (19.), bevor Paul Rueß (30.) und Felix Ries (36.) noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgten. Die Spielgemeinschaft aus Renhardsweiler fand kaum Mittel gegen die Angriffswellen, was Jonathan Schmid (68.) und erneut Paul Rueß (78.) im zweiten Durchgang konsequent ausnutzten. Kurz vor dem Ende gelang Tomislav Kovac (86.) zwar der Ehrentreffer für die Gäste, doch den emotionalen Schlusspunkt setzte wiederum Felix Ries (89.), der mit seinem zweiten Treffer den deutlichen Heimsieg besiegelte. Eine Vorstellung der puren Entschlossenheit.

FC Laiz – SG Bronnen/Neufra 4:2

In einer packenden Begegnung behielt der FC Laiz die Oberhand, wobei die Entscheidung vor allem durch eine starke Phase nach der Pause fiel. Johannes Richter (32.) brachte die Heimelf in Führung, bevor Dominik Weber (51.) per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg stellte. Als Daniel Lauria (60.) auf 3:0 erhöhte, schien die Partie entschieden, doch die SG bewies Moral. Daniel Schoser (62.) antwortete postwendend, was eine spannende Schlussphase einläutete. Dominik Weber (80.) sorgte mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung, woraufhin Marco Kunz (84.) ebenfalls per Foulelfmeter lediglich noch Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FV Altheim 0:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, in dem der FV Altheim die nötige Ruhe und Effizienz an den Tag legte. Die Hausherren investierten viel Herzblut in die Zweikämpfe, fanden jedoch keine Lücke im stabilen Abwehrriegel der Gäste. Sebastian Gaupp (35.) brachte Altheim mit einer entschlossenen Aktion in Front, was der Mannschaft spürbare Sicherheit verlieh. Im zweiten Durchgang suchte Inzigkofen unermüdlich den Ausgleich, doch Pius Spieler (65.) machte mit dem zweiten Treffer des Tages alles klar. Ein Auswärtssieg der taktischen Disziplin und kollektiven Leidenschaft.

SV Langenenslingen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 3:1

In Langenenslingen avancierte Jonas Fischer zum Mann des Tages. Er brachte sein Team bereits in der 16. Minute in Führung, doch Sigmaringendorf schüttelte den Schock schnell ab und glich durch Marius Müller (22.) aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem erneut Jonas Fischer (42.) kurz vor der Pause die erneute Führung für den SV markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Dangel (58.) auf 3:1, was den Widerstand der Gäste weitgehend brach. Auch die gelb-rote Karte gegen Fabian Rauch (80.) in der Schlussphase änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Ein Heimsieg des unbändigen Willens.

SGM Altshausen/Ebenweiler – SV Braunenweiler 0:2

In einer Begegnung, die lange Zeit von den Defensivreihen geprägt war, bewies der SV Braunenweiler den längeren Atem. Die Spielgemeinschaft mühte sich redlich und hielt die Partie bis tief in die zweite Halbzeit offen, doch ein Geistesblitz von Marco Steuer (52.) brachte die Wende zugunsten der Gäste. Altshausen/Ebenweiler warf in der Folge alles nach vorne, was Braunenweiler Räume für Konter bot. Einen dieser Vorstöße konnte nur regelwidrig gestoppt werden, woraufhin Matthias Roth (71.) den fälligen Foulelfmeter sicher verwandelte. Ein Erfolg der Konsequenz in den entscheidenden Momenten.

SG Gammertingen/KFH – FC Ostrach 2:0

In Gammertingen sahen die Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Hausherren, die bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Erfolg stellten. Innerhalb von nur vier Minuten sorgten Marcel Schmid (30.) und Maurice Lutz (34.) mit einem Doppelschlag für grenzenlosen Jubel auf den Rängen. Ostrach investierte nach dem Seitenwechsel zwar viel Energie, um zurück in die Partie zu finden, biss sich aber an der tadellos organisierten Defensive der SG die Zähne aus. Ein Heimsieg der taktischen Reife, bei dem die Führung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff verteidigt wurde.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Mengen II 0:2

In einem harten Stück Arbeit sicherte sich die Reserve des FC Mengen drei wichtige Auswärtspunkte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in intensiven Mittelfeldgefechten, wobei Torchancen Mangelware blieben. Erst nach einer Stunde Spielzeit brach Marius Frank (60.) den Bann und brachte Mengen in Front. Bolstern/Hochberg drängte im Anschluss mit viel Wut im Bauch auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Kurz vor dem Abpfiff machte Leon Dreher (88.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar. Ein Sieg der Beharrlichkeit.