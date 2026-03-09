Daugendorf/Unlingen trumpft auf, unfassbarer Kraftakt in Schemmerhofen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
Kreisliga A1:
In Daugendorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Machtdemonstration der Hausherren, die von Beginn an eine enorme Spielfreude an den Tag legten. Den Torreigen eröffnete Johann Föhr (19.), bevor Paul Rueß (30.) und Felix Ries (36.) noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgten. Die Spielgemeinschaft aus Renhardsweiler fand kaum Mittel gegen die Angriffswellen, was Jonathan Schmid (68.) und erneut Paul Rueß (78.) im zweiten Durchgang konsequent ausnutzten. Kurz vor dem Ende gelang Tomislav Kovac (86.) zwar der Ehrentreffer für die Gäste, doch den emotionalen Schlusspunkt setzte wiederum Felix Ries (89.), der mit seinem zweiten Treffer den deutlichen Heimsieg besiegelte. Eine Vorstellung der puren Entschlossenheit.
In einer packenden Begegnung behielt der FC Laiz die Oberhand, wobei die Entscheidung vor allem durch eine starke Phase nach der Pause fiel. Johannes Richter (32.) brachte die Heimelf in Führung, bevor Dominik Weber (51.) per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg stellte. Als Daniel Lauria (60.) auf 3:0 erhöhte, schien die Partie entschieden, doch die SG bewies Moral. Daniel Schoser (62.) antwortete postwendend, was eine spannende Schlussphase einläutete. Dominik Weber (80.) sorgte mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung, woraufhin Marco Kunz (84.) ebenfalls per Foulelfmeter lediglich noch Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, in dem der FV Altheim die nötige Ruhe und Effizienz an den Tag legte. Die Hausherren investierten viel Herzblut in die Zweikämpfe, fanden jedoch keine Lücke im stabilen Abwehrriegel der Gäste. Sebastian Gaupp (35.) brachte Altheim mit einer entschlossenen Aktion in Front, was der Mannschaft spürbare Sicherheit verlieh. Im zweiten Durchgang suchte Inzigkofen unermüdlich den Ausgleich, doch Pius Spieler (65.) machte mit dem zweiten Treffer des Tages alles klar. Ein Auswärtssieg der taktischen Disziplin und kollektiven Leidenschaft.
In Langenenslingen avancierte Jonas Fischer zum Mann des Tages. Er brachte sein Team bereits in der 16. Minute in Führung, doch Sigmaringendorf schüttelte den Schock schnell ab und glich durch Marius Müller (22.) aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem erneut Jonas Fischer (42.) kurz vor der Pause die erneute Führung für den SV markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Dangel (58.) auf 3:1, was den Widerstand der Gäste weitgehend brach. Auch die gelb-rote Karte gegen Fabian Rauch (80.) in der Schlussphase änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Ein Heimsieg des unbändigen Willens.
In einer Begegnung, die lange Zeit von den Defensivreihen geprägt war, bewies der SV Braunenweiler den längeren Atem. Die Spielgemeinschaft mühte sich redlich und hielt die Partie bis tief in die zweite Halbzeit offen, doch ein Geistesblitz von Marco Steuer (52.) brachte die Wende zugunsten der Gäste. Altshausen/Ebenweiler warf in der Folge alles nach vorne, was Braunenweiler Räume für Konter bot. Einen dieser Vorstöße konnte nur regelwidrig gestoppt werden, woraufhin Matthias Roth (71.) den fälligen Foulelfmeter sicher verwandelte. Ein Erfolg der Konsequenz in den entscheidenden Momenten.
In Gammertingen sahen die Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Hausherren, die bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Erfolg stellten. Innerhalb von nur vier Minuten sorgten Marcel Schmid (30.) und Maurice Lutz (34.) mit einem Doppelschlag für grenzenlosen Jubel auf den Rängen. Ostrach investierte nach dem Seitenwechsel zwar viel Energie, um zurück in die Partie zu finden, biss sich aber an der tadellos organisierten Defensive der SG die Zähne aus. Ein Heimsieg der taktischen Reife, bei dem die Führung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff verteidigt wurde.
In einem harten Stück Arbeit sicherte sich die Reserve des FC Mengen drei wichtige Auswärtspunkte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in intensiven Mittelfeldgefechten, wobei Torchancen Mangelware blieben. Erst nach einer Stunde Spielzeit brach Marius Frank (60.) den Bann und brachte Mengen in Front. Bolstern/Hochberg drängte im Anschluss mit viel Wut im Bauch auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Kurz vor dem Abpfiff machte Leon Dreher (88.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar. Ein Sieg der Beharrlichkeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
Was für ein unfassbarer Kraftakt in Schemmerhofen! Die Zuschauer sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu übertreffen war. Marc Habrik (22.) eröffnete das Torfestival für die Hausherren, doch fast im Gegenzug glich Mircha David Gach (22.) für Biberach aus. Nach dem Seitenwechsel schien der FC Wacker durch Felix Raphael Stückle (53.) und einen nervenstark verwandelten Foulelfmeter von Tim Scherff (66.) bereits uneinholbar auf der Siegerstraße zu sein. Doch Schemmerhofen bewies ein riesiges Kämpferherz: Dario Ehe (72.) hauchte der Heimelf neues Leben ein, bevor Stefan Romer (84.) per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte und nur drei Minuten später erneut Stefan Romer (87.) mit seinem zweiten Treffer den Wahnsinn perfekt machte. Ein Sieg des unerschütterlichen Glaubens!
In Aepfingen erwischten die Gäste einen Traumstart durch Keno Finn Scheffold (2.), der bereits nach wenigen Augenblicken zur Stelle war. Die Hausherren zeigten sich jedoch völlig unbeeindruckt und investierten viel Leidenschaft in die Aufholjagd. Jan Egle (11.) besorgte den schnellen Ausgleich, bevor Niklas Ruf (41.) kurz vor der Pause die Partie mit einer entschlossenen Aktion komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Niklas Ruf (51.) mit seinem zweiten Tor des Tages für die Vorentscheidung. Die Spielgemeinschaft verteidigte den Vorsprung fortan mit hoher taktischer Disziplin bis zum Schlusspfiff und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.
In einer intensiv geführten Begegnung schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Dürmentingen ging durch eine entschlossene Aktion von Elias Madarac (35.) in Führung, was die Hausherren sichtlich forderte. Doch die Antwort der SG ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später markierte Leo Gnandt (38.) den Ausgleich und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend in packenden Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei die stabilen Abwehrreihen keine weiteren Treffer mehr zuließen. Eine gerechte Punkteteilung der puren Beharrlichkeit, die den Einsatz beider Seiten widerspiegelte.
Ein hochemotionales Duell, das bereits in der Anfangsphase durch Strafstöße geprägt war. Robin Mohr (6.) brachte Alberweiler früh per Foulelfmeter in Führung, doch Lukas Ries (15.) glich ebenfalls vom Punkt für die Gäste aus. Nur wenig später drehte Benjamin Hipp (20.) das Spiel komplett zugunsten des FC Mittelbiberach. Im zweiten Durchgang warf die Heimelf mit viel Wut im Bauch alles nach vorne und wurde durch den Treffer von Matteo Miglionico (63.) belohnt. Doch Mittelbiberach hatte das letzte Wort in dieser packenden Schlussphase: Janik Martin (70.) erzielte den entscheidenden Siegtreffer und sicherte den Gästen in einer hitzigen Partie die drei Punkte.
Die SG Laupertshausen/Maselheim untermauerte ihre Heimstärke durch eine furiose erste halbe Stunde, die den Gästen kaum Zeit zum Atmen ließ. Marc Neuer (11.) eröffnete den Reigen früh nach einer schönen Kombination, bevor Ruben Grundei (24.) per Foulelfmeter die Führung souverän ausbaute. Als Tim Steinhauser (30.) bereits nach dreißig Minuten auf 3:0 stellte, war der Widerstand von Betzenweiler weitgehend gebrochen. In der Folge kontrollierten die Hausherren das Geschehen auf dem Rasen mit viel Übersicht und taktischer Reife, sodass der Sieg zu keinem Zeitpunkt mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.
In Warthausen legten die Hausherren den Grundstein für den Erfolg bereits im ersten Durchgang durch eine enorme Effizienz vor dem Tor. Patrick Grimm (17.) und Elidon Onuzi (18.) sorgten mit einem blitzschnellen Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden für grenzenlosen Jubel auf den Rängen. Noch vor der Pause erhöhte Patrick Wilpert (30.) auf 3:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Riedlingen II bewies im zweiten Durchgang zwar Moral und kam durch Josef Schönweiler (64.) zum Anschlusstreffer, konnte die abgeklärte Vorstellung der Gastgeber jedoch nicht mehr gefährden. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in der ersten Halbzeit gesichert wurde.
Trotz eines frühen Schocks durch den Treffer von Fabio Christ (7.) für Winterstettenstadt brannte der SV Eintracht Seekirch ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Tobias Brändle (11.) glich postwendend aus, bevor die große Show von Lulzim Rahmani (27.) begann, der einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Seekirch blieb auch nach dem Seitenwechsel hungrig: Jens Schirmacher (64.) baute den Vorsprung weiter aus, ehe erneut Lulzim Rahmani (77.) und schließlich noch einmal Lulzim Rahmani (81.) seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte und den deutlichen Auswärtssieg besiegelte. Eine beeindruckende Machtdemonstration der Gäste.
In einer konzentrierten Vorstellung sicherte sich die SG Attenweiler/Oggelsbeuren einen verdienten Heimerfolg durch eine stabile Defensive. Christoph Bammert (36.) brach nach einer intensiven ersten halben Stunde den Bann und markierte die wichtige Führung für die Hausherren. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Matthias Schließer (51.) die Weichen endgültig auf Sieg. Neufra/Donau mühte sich in der Folgezeit redlich und investierte viel Herzblut in die Offensive, fand jedoch keine Lücke im tadellos organisierten Abwehrbollwerk der SG. Ein Sieg der taktischen Disziplin, der ohne Gegentreffer über die Zeit gebracht wurde.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
In Reinstetten entwickelte sich ein packendes Duell, das vor allem durch seine dramatische Schlussphase in Erinnerung bleiben wird. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Tobias Jöchle (24.) die Sportfreunde in Führung brachte. Reinstetten bewies jedoch Moral und kämpfte sich noch vor dem Seitenwechsel zurück, wobei Marco Matzkat (40.) den viel umjubelten Ausgleich markierte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Die Hausherren bekamen einen Strafstoß zugesprochen, den Jannik Rauß (47.) sicher zur Führung verwandelte. Schwendi warf in der Folge alles nach vorne und belohnte sich in der allerletzten Minute, als Michael Lerch (90.) mit einer entschlossenen Aktion doch noch den Punkt für die Gäste rettete. Ein Unentschieden der puren Leidenschaft.
67 Zuschauer erlebten ein hochemotionales Spektakel, das bis zur letzten Sekunde unter Strom stand. Mattis Richter (20.) eröffnete den Torreigen für die Heimelf, doch Berkheim antwortete noch vor der Pause durch einen von Clemens Schneider (39.) verwandelten Foulelfmeter. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug die SG erneut vom Punkt zu, als Rafael Birkle (46.) die Nerven behielt, woraufhin Tobias Haug (54.) die Führung weiter ausbaute. Berkheim gab nicht auf und kam durch Marco Schiebel (85.) noch einmal bedrohlich nahe. In einer hitzigen Schlussminute kochten die Emotionen schließlich über, was in einer Gelb-Roten Karte für Clemens Schneider (90.) und glatt Rot für Linus Kienle (90.) mündete. Ein Sieg des unbändigen Willens für die Gastgeber.
In Rot sahen die Zuschauer einen Blitzstart, der die Statik des Spiels früh festlegte. Bereits in der achten Minute brachte Luca Badstuber (8.) die Hausherren in Front, doch die Freude währte nur Sekunden, da Frank Brehm (9.) im direkten Gegenzug für die Sulmetinger Reserve ausglich. In der Folge entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Meter Boden, bei dem beide Defensivreihen kaum Lücken ließen. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde: Pascal Riedmiller (75.) wurde zum Matchwinner, als er mit einer beherzten Einzelaktion den Siegtreffer für die SG Rot/Haslach markierte. Ein Heimerfolg, der vor allem durch die defensive Stabilität in der zweiten Halbzeit gesichert wurde.
Burgrieden präsentierte sich in Baustetten als extrem fokussierte Einheit und ließ den Hausherren über weite Strecken kaum Raum zur Entfaltung. Bereits früh stellte Maximilian Locherer (9.) die Weichen auf Auswärtssieg. Baustetten mühte sich zwar redlich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. Pünktlich zum Pausenpfiff erhöhte Deniz Cimen (45.) auf 2:0 und versetzte der Heimelf damit einen psychologisch schweren Schlag. Im zweiten Durchgang kontrollierte Burgrieden das Geschehen souverän und setzte durch Timo Barwan (87.) kurz vor dem Ende den Schlusspunkt unter eine abgeklärte Vorstellung. Ein Erfolg der taktischen Reife.
In Bellamont bekamen die Zuschauer ein intensives Kampfspiel zu sehen, bei dem die Tore jedoch ausblieben. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen auf beiden Seiten Mangelware waren. Die Abwehrreihen agierten auf beiden Seiten mit höchster Konzentration, sodass es am Ende bei einer leistungsgerechten Nullnummer blieb. Da keine Tore fielen, konnten sich an diesem Nachmittag vor allem die Torhüter und Defensivspezialisten auszeichnen. Ein Punkt der moralischen Standfestigkeit für beide Teams.
In Ellwangen gehörte die Bühne fast ausschließlich einem Mann: Selim Altinsoy. Er eröffnete das Schützenfest bereits in der 22. Minute per Foulelfmeter, woraufhin Andreas Paulus (25.) und Justin Lemmermeyer (37.) die Führung rasch ausbauten. Bronnen keimte kurz Hoffnung auf, als Jonas Mitulidis (41.) verkürzte, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Mit einer beeindruckenden Galavorstellung schraubte Selim Altinsoy (48., 69., 88.) das Ergebnis mit drei weiteren Treffern fast im Alleingang in die Höhe. Ein Heimsieg der absoluten Dominanz, bei dem die individuelle Klasse des vierfachen Torschützen den entscheidenden Unterschied machte.
Türkspor Biberach untermauerte seine Ambitionen durch eine bärenstarke erste Halbzeit. Ersin Cerimi (30.) brach per Foulelfmeter den Bann, bevor Deniz Altinok (36.) nur wenig später nachlegte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sorgte Efecan Himmetoglu (45.+2) bereits für die Vorentscheidung. Die Gäste der SG SV Tannheim/TSV Aitrach bewiesen nach der Pause zwar Moral und suchten den Weg nach vorne, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Adrian Miller (71.) sprang an diesem Nachmittag nicht mehr heraus. Türkspor verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase geschickt und sicherte sich die drei Zähler.
In einem hart umkämpften Duell zwischen Kirchdorf und Dettingen entschied am Ende eine einzige konzentrierte Offensivaktion über Sieg und Niederlage. Über weite Strecken war es ein Spiel, das von der taktischen Disziplin und der Angst vor Fehlern geprägt war. Den goldenen Treffer des Tages markierte Marius Dolp (57.) Mitte der zweiten Halbzeit, als er eine Unachtsamkeit in der Kirchdorfer Hintermannschaft eiskalt ausnutzte. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Hausherren rettete Dettingen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit. Ein Auswärtssieg der puren Effizienz.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++