Dauerregen lässt Landesliga-Spiele platzen In Seebach und Degendorf geht nichts +++ Tegernheim auswärts vor harter Nuss

Nichts wird es mit dem Gastspiel der SpVgg Lam beim Tabellenführer der Landesliga Mitte, denn dieses fällt buchstäblich ins Wasser. Dauerregen verhindert im Deggendorfer Gemeindeteil nämlich die Austragung, so dass am Samstagvormittag die Spielabsage wegen Unbespielbarkeit des Platzes eintrudelte. Wenig später stand auch für die SpVgg Pfreimd fest, dass sie die Füße hochlegen kann und die Reise nach Deggendorf nicht antreten muss. Wenigstens in Hauzenberg – Tegernheim ist zu Gast – und zwei Stunden später in Schwandorf rollt der Ball.