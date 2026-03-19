Dauerläufer bleibt an Bord: Elias Geisler verlängert bei WSC Frisia

Der WSC Frisia kann auch in der kommenden Saison auf eine seiner verlässlichsten Kräfte zählen: Elias Geisler hat seinen Verbleib bestätigt. Der laufstarke Offensivspieler, bekannt für seine dynamischen Wege in die Tiefe, bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Mannschaft.

„Ich freue mich auf die neue Saison mit den Jungs. Es macht immer Bock, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und zu zocken. Ich will oben mitspielen und das Ziel ist natürlich die Meisterschaft“, erklärt Geisler und macht damit keinen Hehl aus den Ambitionen für die kommende Spielzeit.