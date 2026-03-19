Dauerläufer bleibt an Bord: Elias Geisler verlängert bei WSC Frisia

WSC Frisia kann eine wichtige Personalie für die kommende Saison klären: Elias Geisler bleibt dem Team treu und formuliert klare Ziele.
Der WSC Frisia kann auch in der kommenden Saison auf eine seiner verlässlichsten Kräfte zählen: Elias Geisler hat seinen Verbleib bestätigt. Der laufstarke Offensivspieler, bekannt für seine dynamischen Wege in die Tiefe, bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Mannschaft.
„Ich freue mich auf die neue Saison mit den Jungs. Es macht immer Bock, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und zu zocken. Ich will oben mitspielen und das Ziel ist natürlich die Meisterschaft“, erklärt Geisler und macht damit keinen Hehl aus den Ambitionen für die kommende Spielzeit.
Mit seiner Spielweise verkörpert Geisler genau das, was den WSC Frisia 1 auszeichnet: Einsatz, Tempo und mannschaftliche Geschlossenheit. Seine Läufe in die Tiefe sorgen immer wieder für Gefahr und eröffnen dem Team wichtige Optionen im Offensivspiel.
Dass er dem Verein erhalten bleibt, ist daher ein starkes Signal – sowohl sportlich als auch für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Die Vorfreude auf die neue Saison ist entsprechend groß, und mit Geisler an Bord soll der Angriff auf die oberen Tabellenplätze gelingen.