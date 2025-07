Dauerläufer auf dem Weg ins Profigeschäft

Er ist gerade einmal 26 Jahre jung und bereits in Ligen unterwegs, von denen die meisten Fußball-Schiedsrichter nur träumen können. Marten Kaufels aus Nieukerk hat sich als echtes Talent an der Pfeife etabliert. Er leitet mittlerweile Spiele in der Regionalliga der Männer und in der U 19-Junioren-Bundesliga. Seinen letzten Auftritt auf großer Bühne hatte er erst am vergangenen Wochenende, als er vor 5000 Zuschauern am ausverkauften Hünting das Freundschaftsspiel zwischen dem Regionalligisten 1. FC Bocholt und dem Zweitligisten FC Schalke 04 leitete.

Die Corona-Zeit konnte seinen Höhenflug nur vorübergehend ausbremsen, denn bereits im Jahr 2022 folgte der Sprung in die Oberliga. Seit der vergangenen Saison pfeift Marten Kaufels in der Regionalliga West und hat damit den ersten Schritt in Richtung Profifußball absolviert. In der A-Junioren-Bundesliga ist er bereits seit 2022 im Einsatz.

„Ich bin Teil des Spiels und sorge dafür, dass es stattfinden kann“, beschreibt er seine Rolle. „Am meisten Spaß macht es mir, wenn alles rund läuft und nach dem Spiel keine Diskussionen mehr stattfinden.“ Der Spaß hört für ihn auf, wenn Grenzen überschritten werden – etwa durch Beleidigungen. „Unsportlichkeiten gehen mir tierisch auf den Senkel“, so Kaufels. „Wenn der Ball weggeschlagen wird oder jemand bei einem Freistoß vor dem Ball steht, um die schnelle Ausführung zu verhindern, gibt’s Gelb. Das kündige ich den Trainern vor dem Spiel an.“

Kein Spielraum für Meckerei

Ab der neuen Saison gilt die Kapitänsregel in allen Spielklassen. Nur noch der Spielführer darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Auch hier kündigt er klare Kante an: „Da werde ich energisch durchgreifen, denn die ständige Motzerei nach jeder Entscheidung muss ein Ende haben.“

Seine Leistungen in der Regionalliga wurden sehr gut bewertet. „Wir pfeifen dort mit etwa 30 Schiedsrichtern. Ich gehörte zu den Top Ten“, sagt er. Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Dritte Liga ist somit berechtigt.

Mit dem aktiven Fußball hat Marten Kaufels ganz bewusst aufgehört. „Die Verletzungsgefahr in der Kreisliga A ist mir ganz einfach zu hoch. Ich will nicht riskieren, ein Spiel als Schiedsrichter absagen zu müssen. Außerdem ist der Aufwand, den ich jedes Wochenende betreibe, ziemlich groß geworden.“

"Ich will eine Verbindung zu den Spieler aufbauen"

In der Regel fährt er samstags gegen 11 Uhr zu seinem Einsatz und ist selten vor 19 Uhr wieder zu Hause. Zur Vorbereitung gehören auch Gespräche mit Kollegen und die Auswertung von Videomaterial. Rund elf Kilometer läuft er pro Spiel. Zeitlicher Aufwand und körperliche Anstrengung sind bei den Spielen in der Jugend-Bundesliga vergleichbar. Die nötige Kondition holt er sich als Jogger in der Freizeit.

Finanziell wird das Engagement entschädigt: In der Regionalliga gibt es 300 Euro pro Spiel, in der Jugend-Bundesliga 250 Euro – jeweils zuzüglich Kilometergeld.

Was macht einen guten Schiedsrichter eigentlich aus ? Der Experte gibt folgende Antwort: „Natürlich muss ich Zweikämpfe richtig bewerten und gute Entscheidungen treffen. Aber genauso wichtig ist für mich die Kommunikation auf dem Platz. Ich will eine Verbindung zu den Spielern aufbauen und so das Spiel in meine Richtung lenken.“ Das gelingt ihm in der Regel so gut, dass es spätestens nach 90 Minuten keinen Grund mehr zum Meckern gibt.