Dauerkartenverkauf: 1860 nähert sich magischer Marke an Über 9.200 Saisontickets verkauft: Zuspruch der Fans ungebrochen von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Das Grünwalder Stadion wird auch bei den Löwen-Heimspielen in der Regionalliga mit ziemlicher Sicherheit immer voll werden. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wie sich die Saison in der Regionalliga Bayern entwickeln wird, darüber kann nach zwei absolvierten Spieltagen höchstes spekuliert werden. Was aber mit ziemlicher Sicherheit der Fall sein wird: Die Auswärtsspiele beim TSV 1860 München werden für die Regionalligisten zu Erlebnissen werden.

Unglaublich, aber wahr: Bis zum gestrigen Montag haben die Sechziger 9.200 Dauerkarten abgesetzt - das Erreichen der magischen 10.000-Marke scheint nur noch eine Frage der Zeit. Heißt im Umkehrschluss: Bei den Heimspielen der Löwen im aktuell 15.000 Zuschauer fassenden Grünwalder Stadion dürfte es auch in dieser Saison in der vierten Liga ziemlich voll werden.



Die Unterstützung der Fans kennt anscheinend trotz Absturz und jahrelanger interner Querelen keine Grenzen. Und das Bizarre daran: Viele haben zum zweiten Mal eine Dauerkarte erworben, nachdem bereits im Mai 8.000 Saisonabos für die 3. Liga über den Ladentisch gegangen waren. Die Fans zahlen praktisch nach dem Absturz und der Insolvenz nun doppelt, da die Einnahmen aus dem Dauerkartenverkauf Teil der Insolvenzmasse geworden sind. Und es ist wahrlich nicht so, dass es die Dauerkarte in der Regionalliga zum Spottpreis geben würde. 285 Euro müssen die "Steher" bezahlen, also diejenigen, die einen Stehplatz erworben haben. Satte 405 Euro mussten für einen Sitzplatz in der Stehhalle hingeblättert werden.





Zum Vergleich: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth II hat nach eigenen Angaben bisher 7.056 Dauerkarten verkauft.



Außerdem haben die Löwen über ihre Vereinshomepage informiert, dass ab heute, 4. August der Vorverkauf für die Tageskarten für das erste Heimspiel am kommenden Freitag gegen den FC Augsburg II startet - allerdings nur für Mitglieder. So oder so: Am Freitag dürfte in Giesing trotz all der schlechten Nachrichten des Sommers wieder Volksfeststimmung herrschen. Und man muss kein Prophet sein: Die Augsburger Jungprofis werden von einem ausverkauften wie brodelnden Grünwalder Stadion empfangen werden...