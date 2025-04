Die Fans des TSV 1860 München, die Seele des Vereins. Die Anhänger, wie hier in der Westkurve, müssen mehr für die Dauerkarte zahlen. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Dauerkartenpreise wieder erhöht: 1860-Fans müssen für die Westkurve tiefer in die Tasche greifen

Um Kevin Volland ab Sommer bei den Heimspielen zu sehen, müssen 1860-Fans wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Dauerkartenpreise werden erhöht.

München – Wenn im August die Tore des Grünwalder Stadions für die Saison 2025/2026 öffnen, wird die Euphorie unter der Sonne Giesings samt Early-Bird-Halbe am ersten Spieltag beim TSV 1860 München wahrscheinlich wieder so groß sein, wie lange nicht mehr. Mit Kevin Volland gelang den Löwen ein Sensations-Transfer, mit der Rückrunde die Versöhnung mit den Fans. Doch genau diese Anhänger, die immer treu hinter der teils gruselig spielenden Mannschaft in der Westkurve standen, müssen für die Dauerkarten wieder eine Erhöhung in Kauf nehmen. 20 Euro mehr als in der Vorsaison: 1860-Fans in der Westkurve von Dauerkarten-Erhöhung betroffen

Am 29. April verkündete der TSV 1860 München die neuen Dauerkartenpreise für die Saison 2025/2026 und begründet das zwischen den Zeilen auch mit dem Volland-Transfer. „Damit auch in der neuen Saison diese Freude und Begeisterung durch München-Giesing schwappen kann, wurden im Hintergrund einige Weichen gestellt, viele Gespräche geführt und mit Kevin Volland konnte Dr. Christian Werner bereits den ersten Neuzugang präsentieren.“ Die Dauerkarte für die Westkurve kostet dann 305 Euro für Vollzahler, das sind nochmal schlappe 20 Euro mehr als in der Vorsaison. Heruntergerechnet auf ein Spiel, wären das über 16 Euro pro Heimspiel, während es in dieser Saison noch genau 15 waren. Bedeutet für den Löwen-Fan: Sollte er lediglich 15 der 19 Heimpartien im Grünwalder Stadion schauen können, zahlt er 20,33 pro Partie, so viel, wie über den Zweitmarkt aktuell auch. Fairerweise muss man sagen, dass man bei einem Fehlen auch seine Karte auf dem Zweitmarkt anbieten könnte, wenn man sie nicht an Freunde oder Bekannte weitergibt. 2021 musst der Westkurven-Fan lediglich 250 Euro hinblättern. Gute Nachrichten gibt es für Fans in der Stehhalle und auf der Haupttribüne. Dort sind die Preise gleich geblieben, nur die restlichen Stehplätze zahlen mehr.