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Dauerkarten für alle Liga-Heimspiele der MTV-Herren
von Philipp Ropers · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Wie in den vergangenen Saisons gibt es auch für die Spielzeit 2026/2027 ab sofort Dauerkarten für alle Liga-Heimspiele der Herren des MTV Diessen. Für 40€ bzw. 30€ ermäßigt sieht man alle 13 Heimspiele in der Kreisklasse 4.
„Unsere Fans haben uns in den letzten Jahren gut unterstützt“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers. Deshalb sei es keine Frage gewesen, dass die Herren wieder Dauerkarten anbieten.
Für die Herstellung der Dauerkarten hat die Mannschaft erneut mit dem Diessener Druckwerk zusammengearbeitet und dabei ist wieder ein hochwertiges Produkt mit schicker Optik entstanden. Die Dauerkarten gibt es bei allen Heimspielen und über die Spieler zu kaufen.