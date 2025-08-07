Dauergrinsen an der Grenze

Begonnen hatte alles am zweiten Mai-Wochenende, als die Reinheimer am drittletzten Spieltag der Bezirksliga Ost die ASV Kleinottweiler als neuer Tabellenzweiter ablösen konnten. Diese gute Ausgangsposition gab dann die Mannschaft aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet bis zum Saisonende nicht mehr aus der Hand und feierte hinter dem Titelträger SV Bliesmengen-Bolchen II die Vize-Meisterschaft. Und da dieser zweite Platz zum direkten Aufstieg in die Landesliga Ost berechtigte, wurden in Reinheim die historischen Vereinsbücher aufgeschlagen - und dies mit folgendem Resultat: Es war nach sage und schreibe 42 (!) Jahren die Rückkehr der Sportfreunde in die Landesliga.

Und auch in der neuen Spielzeit kommen die Reinheimer bislang aus dem Dauergrinsen nicht mehr heraus: Zunächst hatte es in der Liga zum Auftakt einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Mitaufsteiger SV Bliesmengen-Bolchen II gegeben, ehe am Mittwochabend auch die nächste Runde im Pokal erreicht wurde - und zwar durch einen deutlichen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Ligarivalen TuS Ormesheim. Und die Heimspielwochen werden nun am Sonntag gleich fortgesetzt: Dann ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der deutsch-französischen Grenze der SV Kirkel zu Gast. Die Kirkeler haben in der Sommerpause ihren Toptorjäger Norman Schmitt an den Saarlandligisten Borussia Neunkirchen verloren und versuchen nun, diesen herben Verlust übers Kollektiv möglichst gut auszugleichen. In Reinheim ist jedenfalls laut der Aussage von Spielertrainer Max Hess der "möglichst frühzeitige Klassenverbleib" das Ziel. Dabei setzte man auf einen extrem engen Zusammenhalt. Dieser habe auch dazu geführt, dass es in der Sommerpause keinerlei Abgänge gab. Neu in Reinheim sind Sebastian und Florian Fuchs (beide FV Biesingen), Yann Pierre Bison (Diefenbach/Frankreich), Hacence Mahieddiene (Nunkirchen/Frankreich), Timo Becker (SV Auersmacher III) sowie Noah Abel (eigene Jugend).