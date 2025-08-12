Dauergegner wird neuer SCO-Coach: Oberweikertshofen findet Spielertrainer

Zwei Wochen dauerte die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen. Jetzt ist sie vorbei: Simon Schröttle hat ab sofort das Sagen an der Seitenlinie.
Oberweikertshofen – Plötzlich ging es doch schneller als gedacht: Am Montagabend vor dem Training überraschten Oberweikertshofens Fußballchef Martin Steininger und Sportlicher Leiter Dominik Widemann die komplette Mannschaft mit dem 33-jährigen Simon Schröttle als einen neuen Spielertrainer.
Nach drei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen hatte Bayernligist Türkspor Augsburg die Reißleine gezogen und sich von Spielertrainer Schröttle, der erst zu Saisonbeginn vom FC Gundelfingen zu den Augsburgern gewechselt war, getrennt. Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Auch Widemann bekam so Wind davon und nahm direkt Kontakt mit Schröttle auf.
Am vergangenen Mittwoch trafen sich Fußballchef Steininger und Schröttle, der in Augsburg wohnt, zu einem ersten intensiven Gespräch. Schröttle, der auch noch mit anderen Vereinen verhandelte, gab den Oberweikertshofenern schließlich am Freitag grünes Licht. „Vor dem schweren Auswärtsspiel in Jetzendorf wollten wir aber keine Unruhe in die Mannschaft tragen und informierten die Spieler deshalb erst am Montagabend über die Verpflichtung von Schröttle“, erklärte Steininger.
Der gebürtige Münchner, der davor als Spielertrainer mit Cheftrainer Thomas Rudolph zusammen mit Gundelfingen die Meisterschaft holte und in die Bayernliga aufstieg, kennt die SCO-Elf nur als Gegner – in der Form aber umfangreich. So spielte Schröttle in der vergangenen Saison mit Gundelfingen in Oberweikertshofen und traf die Jahre zuvor auch als Spielertrainer des FC Ehekirchen mehrmals auf den SCO. Auch in Ehekirchen war Schröttle erfolgreich, als er vor zwei Jahren die Landesliga-Vizemeisterschaft errang. Weitere Stationen waren der TSV Rain und der TSV Meitingen. Im Februar des vergangenen Jahres erlitt Schröttle im Training einen Mittelfußbruch, der aber inzwischen völlig ausgeheilt ist, wie er in den 90-minütigen Einsätzen bei Türkspor Augsburg zeigte.
Schröttle, der eine eigene Fußball-Akademie leitet, ist auch unter die Buchautoren gegangen und hat eine dreiteilige Buchreihe „Revolution im Fußball“ herausgegeben. Das Ziel: den Fußball nachhaltig verändern und das Training auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen.
In Oberweikertshofen erhält Schröttle einen Amateurvertrag. Steininger und Widemann hoffen nun, dass der Abwehrspieler die Talfahrt des SCO stoppen kann. Widemann und Steininger sind jedenfalls überzeugt, mit dem 33-jährigen Spielertrainer genau den richtigen Mann verpflichtet zu haben. (Dieter Metzler)