Hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: (v.l.) Fußballvorstand Martin Steininger, der neue Spielertrainer Simon Schröttle, der mitspielende Co-Trainer Maximilian Schuch und der Sportliche Leiter Dominik Widemann. – Foto: Dieter Metzler

Dauergegner wird neuer SCO-Coach: Oberweikertshofen findet Spielertrainer Zuletzt bei Türkspor Augsburg

Zwei Wochen dauerte die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen. Jetzt ist sie vorbei: Simon Schröttle hat ab sofort das Sagen an der Seitenlinie.

Oberweikertshofen – Plötzlich ging es doch schneller als gedacht: Am Montagabend vor dem Training überraschten Oberweikertshofens Fußballchef Martin Steininger und Sportlicher Leiter Dominik Widemann die komplette Mannschaft mit dem 33-jährigen Simon Schröttle als einen neuen Spielertrainer. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen hatte Bayernligist Türkspor Augsburg die Reißleine gezogen und sich von Spielertrainer Schröttle, der erst zu Saisonbeginn vom FC Gundelfingen zu den Augsburgern gewechselt war, getrennt. Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Auch Widemann bekam so Wind davon und nahm direkt Kontakt mit Schröttle auf.

Erste Gespräche vor einer Woche Am vergangenen Mittwoch trafen sich Fußballchef Steininger und Schröttle, der in Augsburg wohnt, zu einem ersten intensiven Gespräch. Schröttle, der auch noch mit anderen Vereinen verhandelte, gab den Oberweikertshofenern schließlich am Freitag grünes Licht. „Vor dem schweren Auswärtsspiel in Jetzendorf wollten wir aber keine Unruhe in die Mannschaft tragen und informierten die Spieler deshalb erst am Montagabend über die Verpflichtung von Schröttle“, erklärte Steininger.