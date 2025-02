Dauergast Kamo erneut in Top-Elf - Wer noch dabei ist

Justin Möllering, Schlussmann des FC Büderich, schafft es nach einer erneut starken Performance im Heimspiel gegen den Top-Gegner ETB SW Essen erneut in die Oberliga Top-Elf. Beim 5:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den eigentlichen Favoriten aus Essen hielt er seinen Kasten bis auf einen Gegentreffer sauber und konnte sogar durch einen langen Ball den fünften Tagestreffer seiner Mannschaft durch Daud Gergery vorbereiten. Damit verhalf Möllering seinem Team zu drei Zählern, wodurch Büderich auf den siebten Tabellenplatz klettert und schafft es dadurch bereits zum vierten Mal innerhalb dieser Spielzeit in Top-Aufgebot der Woche.

Mit Jimmy Can Atila vom FC Büderich, Ryo Iwata vom VfB Homberg und Ilias Bouassaria vom SC St. Tönis stehen drei Spieler im Abwehr-Trio der Besten-Elf, die bei den jeweiligen Kantersiegen ihrer Teams mit souveräner Defensiv- und auch Offensivarbeit glänzen konnten. Atila konnte beim 5:1-Heimerfolg über den ETB SW Essen nicht nur dafür sorgen, dass Möllering nicht mehr als einmal hinter sich greifen musste, sondern holte auch noch den Strafstoß für seine Mannschaft raus, der zum 1:0 führte. Und auch der Homberger Iwata machte beim 4:1-Auswärtssieg seines VfB nicht nur durch seine Defensivqualitäten auf sich aufmerksam. Ganz im Gegenteil: Mit einem Doppelpack schoss er seine Mannschaft zu drei Punkten beim Mülheimer FC 97, erzielte dabei die ersten beiden Treffer seines Teams und schafft es somit völlig zurecht bereits zum fünften mal ins Team der Woche. Dann wäre da noch Bouassaria, der es zum ersten Mal in die Top-Elf geschafft hat. Und auch der Neuling konnte nicht nur Defensiv für Furore sorgen: Beim 6:0-Kantersieg seiner Mannschaft traf er per Kopf zum 6:0 des SC, hielt hinten den Kasten sauber und hatte somit großen Anteil daran, dass St. Tönis durch diesen Kantersieg gegen den SC Union Nettetal die Tabellenführung übernimmt.

Zwei St. Töniser führen Mittelfeld-Quartett an

Mit Daiki Kamo und Mario Knops stehen zwei Akteure des neuen Spitzenreiters aus St. Tönis im Besten-Aufgebot, die jeweils mit Toren aus sich aufmerksam machten: Kamo verwandelte den Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zur 2:0-Führung seines Teams, während Knops den SC nicht nur durch sein Führungstor in Baumberg auf die Siegerstraße brachte, sondern zusätzlich das 4:0 durch Tyler Nkamanyi vorbereitete. Damit steht der Offensiv-Akteur zum vierten Mal im Top-Team, Kamo hingegen kommt auf bereits acht Nominierungen. Das Mittelfeld-Quartett vervollständigen Kevin Weggen vom FC Büderich und Mohammed Yassin Benslaiman Benktib vom TSV Meerbusch. Während Weggen einen echten Sahnetag erwischte und einem Treffer und zwei Vorlagen seine Mannschaft zum 5:1-Kantersieg gegen ETB SW Essen führte, war Meerbusch-Winterzugang Benktib, durch eine hervorragende Leistung gegen seinen Ex-Klub SSVg Velbert, an beiden Treffern des TSV gegen das Top-Team aus Velbert beteiligt. Damit hatte er großen Anteil am 2:0-Erfolg gegen den Verein, für den er noch in der Hinrunde 16-Mal auflief und schafft es in seinem dritten Einsatz für den TSV zum ersten Mal in die Besten-Elf.

Bojkovski glänzt mit Hattrick

Beim 4:2-Auswärtserfolg des 1. FC Monheim über die Sportfreunde Niederwenigern galt vor allem einem Spieler der Fokus: Monheim-Stürmer Aleksandar Bojkovski schoss sein Team im Aufsteigerduell gegen Niederwenigern mit einem Dreierpack zu drei Punkten und schafft es zum zweiten Mal ins Team der Woche. Und auch seine beiden Sturmpartner im Top-Trio der Woche konnten durch Tore glänzen: Jannis Schmitz war beim 4:1-Sieg von Aufsteiger SV Biemenhorst über den TVD Velbert der beste Mann auf dem Platz und verzeichnete ein Tor und zwei Vorlagen, während Vincent Boldt den TSV Meerbusch mit einem Kopfballtor und einem Assist zum 2:0-Auswärtssieg bei Aufstiegsaspirant SSVg Velbert führte. Für Boldt ist es bei seinem zwölften Saisonensatz die erste Top-Elf-Nominierung.