Dauerbrenner verlängert beim Verbandsligisten VfR Heilbronn

Der 21-jährige Freiberger ist in der zweiten Saison weiter einer der Dauerbrenner im Schwarz-Weißen Dress! Während er im ersten Herrenjahr in der Landesliga in 25 Spielen an 8 Treffern beteiligt war, benötigte er in der Verbandsliga für die gleiche Quote nur 23 Spiele. Er schaffte es gleich aus der Jugend kommend, eine bedeutendere Rolle zu spielen als die meisten seiner Vorgänger.

Das dient als Vorbild und Ansporn für viele Jugendspieler immer beständig zu sein, um dann auch erfolgreich sein zu können. David steht auch unter Cheftrainer Markus Lang hoch im Kurs. Für David der aktuell eine Lehre zum Bankkaufmann macht, ist das Umfeld und der Trainer ausschlaggebend gewesen um In die dritte Saison an der Badstrasse zu gehen. Er wird alles dafür tun, um den möglichen Klassenerhalt nach dem Aufstieg aus der Landesliga im Endspurt der Verbandsliga erreichen zu können.