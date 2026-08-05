Dauerbrenner und Torspielerin gehen bei den Frauen des VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart, Meister der 2. Frauen-Bundesliga und Aufsteiger in die Frauen-Bundesliga, stehen zwei weitere Abgänge fest. Torhüterin Pia Hein und Defensivspielerin Laureta Temaj verlassen den Verein. Die jeweiligen Ziele sind bislang nicht bekannt.
Die 27-jährige Hein gehörte in der vergangenen Saison zum Aufgebot der ersten Mannschaft, kam in der 2. Frauen-Bundesliga jedoch nicht zum Einsatz. Für die zweite Mannschaft absolvierte sie zwei Partien in der Frauen-Verbandsliga. Zuvor stand die Torhüterin beim FC Ingolstadt unter Vertrag und gehörte dort ebenfalls zum Kader der Zweitliga-Mannschaft. Spielpraxis sammelte sie unter anderem für Ingolstadt II, den SV Weinberg II und den TSV Ochenbruck/Ferrieden. Insgesamt weist ihre erfasste Bilanz 23 Spiele auf.
Mit Laureta Temaj verliert der VfB eine Spielerin, die den sportlichen Weg der Mannschaft über mehrere Jahre mitprägte. Die 24-jährige Defensivspielerin kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf 18 Einsätze und gehörte damit regelmäßig zum Aufgebot des Meisters. Bereits in der Regionalliga-Saison 2024/25 bestritt sie 22 Partien und erzielte fünf Tore. In der vorausgegangenen Oberliga-Spielzeit kam Temaj ebenfalls auf 22 Einsätze und acht Treffer.
Vor ihrem Wechsel nach Stuttgart spielte sie mehrere Jahre für den SV Alberweiler. Dort sammelte sie Erfahrung in der Frauen-Regionalliga Süd und zuvor in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd. Insgesamt stehen für Temaj 169 Pflichtspiele, 37 Tore und 18 Vorlagen zu Buche. Damit war sie nicht nur defensiv einsetzbar, sondern brachte sich auch regelmäßig in das Offensivspiel ein.
Beide Spielerinnen verlassen den VfB nach dem Aufstieg in die Frauen-Bundesliga. Während Hein vor allem als weitere Option auf der Torhüterposition zum Kader gehörte, war Temaj über drei Spielzeiten hinweg ein fester Bestandteil der Mannschaft und begleitete den Weg von der Oberliga über die Regionalliga bis in die 2. Frauen-Bundesliga. Ihre nächsten Stationen sind derzeit offen.