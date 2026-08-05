Dauerbrenner und Torspielerin gehen bei den Frauen des VfB Stuttgart

– Foto: Sven Leifer

Beim VfB Stuttgart, Meister der 2. Frauen-Bundesliga und Aufsteiger in die Frauen-Bundesliga, stehen zwei weitere Abgänge fest. Torhüterin Pia Hein und Defensivspielerin Laureta Temaj verlassen den Verein. Die jeweiligen Ziele sind bislang nicht bekannt.

Die 27-jährige Hein gehörte in der vergangenen Saison zum Aufgebot der ersten Mannschaft, kam in der 2. Frauen-Bundesliga jedoch nicht zum Einsatz. Für die zweite Mannschaft absolvierte sie zwei Partien in der Frauen-Verbandsliga. Zuvor stand die Torhüterin beim FC Ingolstadt unter Vertrag und gehörte dort ebenfalls zum Kader der Zweitliga-Mannschaft. Spielpraxis sammelte sie unter anderem für Ingolstadt II, den SV Weinberg II und den TSV Ochenbruck/Ferrieden. Insgesamt weist ihre erfasste Bilanz 23 Spiele auf.

Mit Laureta Temaj verliert der VfB eine Spielerin, die den sportlichen Weg der Mannschaft über mehrere Jahre mitprägte. Die 24-jährige Defensivspielerin kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf 18 Einsätze und gehörte damit regelmäßig zum Aufgebot des Meisters. Bereits in der Regionalliga-Saison 2024/25 bestritt sie 22 Partien und erzielte fünf Tore. In der vorausgegangenen Oberliga-Spielzeit kam Temaj ebenfalls auf 22 Einsätze und acht Treffer.