Dauerbrenner und Debütanten in der Regionalliga-Elf-der-Woche

FuPa präsentiert euch die Elf der Woche der Regionalliga West nach dem 21. Spieltag. Mit Kevin Kratzsch und und Nico Thier sind zwei Dauerbrenner erneut dabei, doch es gibt auch Neulinge: Cenk Durgun, Charles Herrmann, Dennis Lerche und Martin Ens haben sich zum ersten Mal in der laufenden Saison in die Auswahl der besten Kicker des Spieltags gespielt.

Schon zum zehnten Mal ist Kevin Kratzsch in der Elf der Woche. Der Torhüter von Rot-Weiß Oberhausen sicherte seiner Mannschaft im Regionalliga-Topspiel gegen die Sportfreunde Lotte einen Punkt. Für den Keeper war es bereits die vierte Nominierung in die Bestenauswahl in Folge. Mit insgesamt 1.890 Minuten verpasste der 22-Jährige keinen Moment auf dem Feld und kassierte in 21 Partien 28 Gegentore.

Viel Klasse in der Defensive

Die Abwehr setzt sich aus Spielern von drei verschiedenen Vereinen zusammen. Neben Routinier Julian Korb aus der U23 von Borussia Mönchengladbach haben es auch Maximilian Hippe vom SV Rödinghausen und Martin Ens aus der Reserve des SC Paderborn in die Elf der Woche geschafft. Mit ihren Teams blieb das Trio am Wochenende ohne Gegentor. Mit dem Trio stand zudem reichlich Erfahrung auf dem Rasen. Korb kickte bereits für die Fohlen in der Champions League gegen den FC Barcelona, Hippe und Ens durften ebenfalls schon im höherklassigen Profi-Fußball Luft schnappern und konnten Einsätze in der 3. Liga und der 2. Bundesliga sammeln.

Debütanten im Mittelfeld

Im Spitzenspiel der Sportfreunde Lotte bei RWO zeigte Nico Thier eine starke Leistung und belohnte sich mit seiner elften Nominierung in die Elf der Woche im laufenden Wettbewerb. Seine Premiere in der EdW feierte hingegen Timo Spennesberger vom SC Wiedenbrück. Der SCW besiegte den 1. FC Düren beim Trainer-Debüt von Sascha Mölders mit 2:1. Mit seiner Flanke von der linken Seite auf den eingewechselten Josiah Patruno-Nwanko leitete Spennesberger den Wiedenbrücker Siegtreffer ein. Ebenfalls mit dabei ist Jascha Brand vom SCP, der mit seiner Mannschaft einen 2:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV feiern konnte. Das Mittelfeld-Quartett wird von Cenk Durgun komplettiert. Der Kapitän des SV Eintracht Hohkeppel verwandelte beim 2:2-Unentschieden gegen Spitzenreiter MSV Duisburg einen Strafstoß zum Anschlusstreffer.

Herrmann sichert Derbysieg

Mit seinem Treffer zum 1:0 sorgte Charles Herrmann in der 78. Minute für die Entscheidung im Reserve-Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen rückten durch den Sieg bis auf drei Punkte an Liga-Primus Duisburg heran. Ebenfalls einen ganz wichtigen Torerfolg konnte Dennis Lerche für sich verbuchen. Der Angreifer von Türkspor Dortmund verwandelte einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den abstiegsgefährdeten Club aus Dortmund, der am Ende noch den späten Ausgleich hinnehmen musste. Außerdem hat es Niklas Szeleschus vom SC Wiedenbrück in die Elf der Woche geschafft.