Dauerbrenner Schmidt bleibt TuSpo Petershütte erhalten Top-Torschütze verlängert von NB · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuSpo Peterhütte - Instag

Der TuSpo Petershütte hat frühzeitig ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt und die Zukunft einer seiner zentralen Figuren gesichert: Daniel Schmidt wird dem Bezirksligisten über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. Der Offensivspieler, der bereits seit seiner Kindheit das Trikot der Blau-Weißen trägt, wird also auch in der Saison 2026/27 die Schuhe für TuSpo schnüren.

Nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Eintracht Northeim im Jahr 2020 kehrte Schmidt zu seinem Heimatverein zurück und hat sich seitdem zur tragenden Säule entwickelt. In der aktuellen Spielzeit unterstreicht er seine Bedeutung eindrucksvoll: Als Top-Torschütze der Mannschaft (neun Tore) liefert er nicht nur konstant Erträge im Angriffsdrittel, sondern überzeugt auch durch außergewöhnliche Präsenz, bislang absolvierte er jede einzelne Minute der Saison.