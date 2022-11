Kai Robin Schneider und der 1. FC Kleve - das passt zusammen. – Foto: Christoph Thyssen

Dauerbrenner mit besonderer Mission Kai Robin Schneider ist seit 2019 beim Oberligisten 1. FC Kleve aktiv – und unangefochtener Stammspieler. Im Gespräch erklärt er, wie es zum Spitznamen „Karo“ kam und weshalb ihn eine Darmerkrankung besonders motiviert.

Kai Robin Schneider wirkt erleichtert. Der Oberligist 1. FC Kleve ist zurück in der Spur, und auch die Formkurve des 26-jährigen Außenverteidigers zeigte zuletzt klar nach oben. Das wirkt befreiend. „Wir sind alle recht schlecht in die Saison gestartet. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass wir zu zufrieden waren. Wir dachten vielleicht, dass es einfach wieder so läuft wie in der vergangenen Saison. Aber so einfach ist es nicht, man muss in der Oberliga immer ans Limit gehen“, sagt Schneider.

Mittlerweile aber hat das Team von Trainer Umut Akpinar die Abstiegszone verlassen. Zuletzt spielte man 0:0 gegen den direkten Konkurrenten TSV Meerbusch. „Wir haben uns darauf fokussiert, was uns immer ausgezeichnet hat. Und das ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn wir als Kollektiv auftreten, sind wir für jeden Gegner unangenehm. Mittlerweile machen wir das auch wieder sehr deutlich“, sagt Schneider, dessen Team auf Tabellenplatz 14 steht. Es ist Monate her, dass der Rechtsverteidiger nicht über 90 Minuten hinweg auf dem Platz stand. Schließlich gilt: Wenn Kai Robin Schneider fit ist, dann spielt er auch. Und das Vertrauen des Trainers zahlt der Routinier mit Leistung zurück: In dieser Saison steuerte der 26-Jährige bereits vier Torvorlagen und einen Treffer bei. „Ich hatte zuletzt auch das Gefühl, dass ich wieder besser zu meinem Spiel gefunden habe. Mittlerweile bin ich wieder in Form“, sagt Schneider, der jüngst nach Köln gezogen ist, um dort seinen Master in Sport, Bewegung und Ernährung zu absolvieren. Welchen Beruf er genau in der Folge ergreifen will, sei noch offen. Allerdings fokussiert sich Schneider derzeit auf den Bereich der Sporttherapie, gepaart mit Ernährungsberatung. Der Hintergrund: Kai Robin Schneider leidet seit Jahren an einer chronischen Darmerkrankung, die den Namen „Morbus Crohn“ trägt und vom Körper vermutlich als Autoimmunreaktion selbst ausgelöst wird. Die Entzündung verläuft in Schüben und ist noch nicht heilbar. Schneider aber hat der Erkrankung den Kampf angesagt. Und zwar ohne Schützenhilfe der Pharmaindustrie. „Es ist üblich, dass man bei der Erkrankung auf reichlich Medikamente setzt. Ich habe mich dagegen entschieden. Stattdessen habe ich einen alternativen Therapieansatz gewählt, der vor allem auf einer besonderen Ernährungsform beruht“, so Schneider. Und genau das sei auch sein Ansatz für den späteren Berufsalltag. „Es treibt mich an, anderen Menschen zu zeigen, welchen positiven Einfluss Sport und Ernährung auf das Leben haben können“, sagt der junge Mann, der am Klever Bresserberg nur „Karo“ genannt wird.