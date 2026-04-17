Dauerbrenner Julian Jauken bleibt dem TuS Pewsum treu Zweite Saison in Pewsum ab Sommer von NK · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Doden

Der TuS Pewsum kann auch in der kommenden Saison auf Julian Jauken bauen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Verbleib bestätigt und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Teams. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

„Auch unser Dauerbrenner Julian Jauken bleibt dem TuS Pewsum in der kommenden Saison erhalten. Eine wichtige Verlängerung für unser Team“, teilte der Verein via Instagram mit. Nach zwei Jahren Frisia Loga, sechs Jahren Germania Leer und 38 Landesliga-Spielen für die Schwarz-Gelben sowie drei Jahren bei TuRa Westrhauderfehn, kam der 29-Jährige im vergangenen Sommer nach Pewsum und avancierte direkt zum Stammspieler.

„In 23 Ligaspielen stand er 23 Mal in der Startelf. Eine beeindruckende Konstanz und Verlässlichkeit.“ Dabei steuerte er fünf Treffer bei und bereitete sieben weitere Tore vor. Vor allem seine Spielweise macht ihn für das Team wertvoll: „Mit seiner körperlichen Präsenz und seinem unglaublichen Tempo ist Julian ein zentraler Baustein in unserem Mittelfeld und gibt unserem Spiel die nötige Dynamik.“