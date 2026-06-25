Dauerbrenner gehalten

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel setzt in seinen Personalplanungen für die kommende Saison weiter auf gewachsene Strukturen und Erfahrung. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Frederick Bruch dem Verein erhalten.

Der 35-Jährige gehört seit mehr als zehn Jahren zum VfL und ist damit weit mehr als nur ein weiterer Name im Kader. Bruch steht für Beständigkeit, Verlässlichkeit und eine Präsenz, die über das reine Spiel mit dem Ball hinausgeht. Im Mittelfeld ist er seit Jahren eine Konstante – ein Spieler, der den Rhythmus einer Mannschaft mitprägt und in umkämpften Phasen Verantwortung übernimmt.

Der Verein hebt besonders Bruchs Zweikampfstärke und seine Durchsetzungsfähigkeit hervor. Im direkten Duell Mann gegen Mann bringt der Routinier jene Robustheit mit, die im Amateurfußball häufig den Unterschied macht. Dazu kommt sein unermüdlicher Einsatz, mit dem er auf dem Platz vorangeht und seinen Mitspielern Orientierung gibt.