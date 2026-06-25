Dauerbrenner gehalten

Der VfL Kassel setzt in seinen Personalplanungen für die kommende Saison weiter auf gewachsene Strukturen und Erfahrung. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Frederick Bruch dem Verein erhalten.
Der 35-Jährige gehört seit mehr als zehn Jahren zum VfL und ist damit weit mehr als nur ein weiterer Name im Kader. Bruch steht für Beständigkeit, Verlässlichkeit und eine Präsenz, die über das reine Spiel mit dem Ball hinausgeht. Im Mittelfeld ist er seit Jahren eine Konstante – ein Spieler, der den Rhythmus einer Mannschaft mitprägt und in umkämpften Phasen Verantwortung übernimmt.
Der Verein hebt besonders Bruchs Zweikampfstärke und seine Durchsetzungsfähigkeit hervor. Im direkten Duell Mann gegen Mann bringt der Routinier jene Robustheit mit, die im Amateurfußball häufig den Unterschied macht. Dazu kommt sein unermüdlicher Einsatz, mit dem er auf dem Platz vorangeht und seinen Mitspielern Orientierung gibt.
Zuletzt hatte der VfL bereits die Verlängerungen von Sam Margraf, Sebastian Knauf und Jonas Hartmann bekanntgegeben. Margraf steht als junger, spielstarker Mittelfeldakteur für Kreativität und Struktur, Knauf bringt Routine und Abgeklärtheit ins Offensivspiel, Hartmann verkörpert als Eigengewächs im Tor die Verbindung aus Nachwuchsarbeit und langfristiger Perspektive.
Mit Bruchs Zusage kommt nun ein weiterer Baustein hinzu, der vor allem für Stabilität und Führungsqualität steht. Für den VfL Kassel ist seine Verlängerung deshalb nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch ein Signal: Der Verein baut weiter auf Spieler, die den Klub kennen, ihn über Jahre geprägt haben und auch künftig Verantwortung übernehmen sollen.