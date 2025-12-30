Dauerbrenner: Diese Spieler haben keine Minute verpasst

Die Pferdelunge im Mittelfeld, der Turm in der Defensive oder häufiger der Stammkeeper: Nur wenige Spieler haben in der Herbstrunde keine Einsatzminute verpasst. Wir werfen einen Blick auf die Oberpfälzer „Dauerbrenner“ der Bayernliga Nord und Landesliga Mitte sowie der beiden Bezirksligen.



Auffällig: Im höherklassigen Bereich (Bayernliga aufwärts) gehören ausschließlich Torhüter der Riege der „Alles-Spieler“ an. Für den SSV Jahn Regensburg bestritt Felix Gebhardt alle 19 Drittliga-Matches. Und beim einzigen Oberpfälzer Regionalligisten aus Vilzing verpasste der im Sommer verpflichtete Fabian Eutinger noch keine Minute zwischen den Pfosten. Gleiches gilt für die drei Bayernliga-Tormänner Bastian Sittenauer (ASV Cham), Nicolas Köpper (Fortuna Regensburg) und Lukas Völlger (DJK Gebenbach). Die Nord-Bezirksligisten FC Wernberg, FC Raindorf und FC Furth im Wald haben jeweils gleich zwei Dauerbrenner in ihren Reihen.