Dauerbrenner: Diese Spieler haben keine Minute verpasst

Die Pferdelunge im Mittelfeld, der Turm in der Defensive oder häufiger der Stammkeeper: Nur wenige Spieler haben in der Herbstrunde keine Einsatzminute verpasst. Wir werfen einen Blick auf die Oberpfälzer „Dauerbrenner“ der Bayernliga Nord und Landesliga Mitte sowie der beiden Bezirksligen.
Auffällig: Im höherklassigen Bereich (Bayernliga aufwärts) gehören ausschließlich Torhüter der Riege der „Alles-Spieler“ an. Für den SSV Jahn Regensburg bestritt Felix Gebhardt alle 19 Drittliga-Matches. Und beim einzigen Oberpfälzer Regionalligisten aus Vilzing verpasste der im Sommer verpflichtete Fabian Eutinger noch keine Minute zwischen den Pfosten. Gleiches gilt für die drei Bayernliga-Tormänner Bastian Sittenauer (ASV Cham), Nicolas Köpper (Fortuna Regensburg) und Lukas Völlger (DJK Gebenbach). Die Nord-Bezirksligisten FC Wernberg, FC Raindorf und FC Furth im Wald haben jeweils gleich zwei Dauerbrenner in ihren Reihen.
3. Liga
Felix Gebhardt (Torwart beim SSV Jahn Regensburg)
Regionalliga Bayern
Fabian Eutinger (Torwart bei der DJK Vilzing)
Bayernliga Nord
Bastian Sittenauer (Torwart beim ASV Cham)
Nicolas Köpper (Torwart beim SV Fortuna Regensburg)
Lukas Völlger (Torwart bei der DJK Gebenbach)
Landesliga Mitte
Daniel Hartnegg (Torwart beim SC Luhe-Wildenau)
Steven Rank (Defensivspieler beim TSV Bad Abbach)
Simon Schreiner (Defensivspieler beim 1. FC Bad Kötzting)
Maximilian Wasmeier (Defensivspieler beim FC Tegernheim)
Andreas Wendl (Defensivspieler beim SV Etzenricht)
Bezirksliga Süd
Tim Eichenseher (Torwart beim TV Parsberg)
Sven Leppien (Mittelfeldspieler beim VfB Bach)
Michael Weiß (Mittelfeldspieler bei der SpVgg Ramspau)
Jonah Farhauer (Torwart beim BSC Regensburg)
Bezirksliga Nord
Noah Schmidt (Torwart beim FC Wernberg)
Christoph Lindner (Angreifer beim FC Wernberg)
Vaclav Bouzek (Torwart beim FC Raindorf)
Ladislav Janca (Mittelfeldspieler beim FC Raindorf)
Nicolas Schmid (Defensivspieler bei der SpVgg Pfreimd)
Eric Schlesinger (Torwart beim FC Weiden-Ost)
Daniel Adamovic (Torwart beim FC Furth im Wald)
Martin Gruber (Defensivspieler beim FC Furth im Wald)
Tobias Auer (Torwart bei der DJK Arnschwang)