Dauerbrenner bleibt beim Regionalligisten

Am vergangenen Sonntag war es so weit: Clemens Koplin betritt sein 250. Spiel für den FSV 63 Luckenwalde. Nun kann der Verein die Vertragsverlängerung mit seinem dienstältesten Spieler bekanntgeben. Er wird dem FSV 63 Luckenwalde in seiner Doppelfunktion als Spieler und Athletiktrainer erhalten bleiben.

Clemens Koplin sagt: „Meine Doppelrolle begeistert mich und ich freue mich diese weiterhin ausführen zu können. Ich gehe mit Freude in meine bereits 12. Saison und weiß das Vertrauen des Vereins sehr zu schätzen!“