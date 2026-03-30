Daten-Check: Welche Top-Klubs in Europa nach Führung unschlagbar sind

Wenn die Königlichen in Führung gehen, ist das Spiel quasi gelaufen. Real Madrid führt das Ranking mit einer beeindruckenden Siegquote von 95,65 % an. In 22 von 23 Partien, in denen Real das erste Tor erzielte oder in Führung ging, verließen sie den Platz als Sieger. Nur ein einziges Mal gaben sie Punkte noch vollständig aus der Hand.
Dicht auf den Fersen folgen SSC Neapel und der französische Vertreter RC Lens, die beide auf eine Quote von 95,00 % kommen (19 Siege aus 20 Führungen).
Besonders bemerkenswert ist die Bilanz von AS Monaco und dem FC Porto. Beide Vereine eint ein statistisches Phänomen: Sie haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren, in dem sie einmal in Führung lagen.
Monaco: 14 Siege aus 15 Führungen (ein Remis).
Porto: 23 Siege aus 25 Führungen (zwei Remis).
Insgesamt weisen 25 Vereine aus den untersuchten Ligen das Prädikat "nach Führung ungeschlagen" auf. Portugal und Italien stellen hierbei mit jeweils sechs Teams die stabilsten Spitzenreiter.
Auch die deutschen Vertreter zeigen sich bissig. Elf Teams in Europa verwandeln mindestens 88 % ihrer Führungen in Siege – darunter auch der FC Bayern München (22 Siege aus 25 Führungen) und die TSG Hoffenheim, die eine hohe Effizienz bei minimalen Punktverlusten an den Tag legt.
Am anderen Ende des Spektrums steht der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen kassierten die meisten Niederlagen nach eigener Führung im gesamten Datensatz: Sechs von 16 Partien gaben die "Wölfe" nach einem Vorsprung noch komplett aus der Hand. Auch Newcastle United, die Go Ahead Eagles und die AC Fiorentina offenbaren hier massive Schwächen und spielen nach Führungen zu oft nur Unentschieden.
Hintergrund zur Analyse: Die Daten basieren auf allen Ligaspielen der Saison 2025/26 bis einschließlich 23. März. Untersucht wurden die sieben Top-Ligen Europas hinsichtlich ihrer "Conversion Rate" von Führungen zu Siegen.
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