Daten-Check: Welche Top-Klubs in Europa nach Führung unschlagbar sind EXKLUSIV-REPORT VON WINSPORTSONLINE – In den europäischen Top-Ligen trennt sich im Saisonendspurt die Spreu vom Weizen. Doch wer hat die Nerven aus Stahl, wenn es darauf ankommt? Pavel Kateliev, Datenanalyst bei Winsportsonline, hat die sieben Top-Ligen Europas unter die Lupe genommen und analysiert, welche Teams eine Führung am effektivsten in drei Punkte ummünzen. von Winsportsonline · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Effizienz-Report: Wie effektiv Europas Elite Führungen in Siege verwandelt – Foto: Winsportsonline

Die Elite: Real Madrid thront über Europa Wenn die Königlichen in Führung gehen, ist das Spiel quasi gelaufen. Real Madrid führt das Ranking mit einer beeindruckenden Siegquote von 95,65 % an. In 22 von 23 Partien, in denen Real das erste Tor erzielte oder in Führung ging, verließen sie den Platz als Sieger. Nur ein einziges Mal gaben sie Punkte noch vollständig aus der Hand. Dicht auf den Fersen folgen SSC Neapel und der französische Vertreter RC Lens, die beide auf eine Quote von 95,00 % kommen (19 Siege aus 20 Führungen).

Die Unschlagbaren: Monaco und Porto ohne Niederlage Besonders bemerkenswert ist die Bilanz von AS Monaco und dem FC Porto. Beide Vereine eint ein statistisches Phänomen: Sie haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren, in dem sie einmal in Führung lagen. Monaco: 14 Siege aus 15 Führungen (ein Remis).

Porto: 23 Siege aus 25 Führungen (zwei Remis).