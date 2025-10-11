Dassendorfer Wahnsinnsserie reißt gegen Auswärtsmacht SC Victoria

Der TuS Dassendorf musste am Samstag die erste Heimniederlage nach 14 Spielen (13 Siege, 1 Unentschieden) hinnehmen. Beim 1:2 (0:2) gegen den SC Victoria Hamburg verlor die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal trotz klarer Drangphase in der zweiten Halbzeit und zahlreicher Chancen am Ende verdient. Für Victoria, das damit den sechsten Auswärtssieg im sechsten Spiel feierte, avancierte Luis-Luka Gleich mit einem akrobatischen Treffer früh zum Matchwinner, während Luca Joel Palzer mit einer eiskalten Einzelleistung das zweite Tor erzielte.

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber: In der 12. Minute nutzte Gleich eine präzise Ecke und vollendete im Fallen sehenswert zum 0:1. Die TuS-Abwehr wirkte in dieser Situation unsortiert, und Kocadal kritisierte hinterher die mangelnde Absicherung und Kommunikation: „In der gesamten ersten Halbzeit fehlte es an Nähe zum Gegner und Geduld im Aufbauspiel. Beim 0:2 spielt ein Spieler zwei Abwehrspieler von uns aus – das war sehr ärgerlich und einer der Hauptgründe für die Niederlage.“

Kurz vor der Pause erhöhte Palzer nach einem exzellenten Pass von Maksimovic auf 0:2. Der Stürmer wartete geduldig, bis TuS-Keeper Babuschkin aus dem Tor kam, spielte die Situation clever aus und traf eiskalt. Kocadal zeigte sich über diesen Gegentreffer besonders verärgert: „Kurz vor der Halbzeit so ein Tor zu kassieren war maximal schlecht für uns, zumal der Gegentreffer mehrfach verhindert hätte werden können.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte Dassendorf die erwartete Reaktion: Durch einen Traumchipball von Okan Kurt kam Sven Möller in der 60. Minute zum Anschlusstreffer, als er die Vorlage technisch stark mitnahm und zum 1:2 vollendete. In der Folgezeit dominierte Dassendorf das Spielgeschehen, drängte auf den Ausgleich und kreierte allein in der Nachspielzeit drei hochkarätige Chancen – zweimal durch Erciyes Palo und einmal durch Martin Harnik. Doch die Victoria-Defensive hielt stand. „In der zweiten Halbzeit kommen sie kaum aus ihrer eigenen Hälfte und schaffen keine drei Pässe hintereinander. Die Niederlage ist bitter, aber mehr als ein Unentschieden wäre heute auch nicht verdient gewesen“, erklärte Kocadal, dessen Team trotz Drangphase nicht belohnt wurde.

Victoria-Trainer Sascha Bernhardt hob besonders die taktische Disziplin und Effektivität seiner Mannschaft hervor: „In der ersten Halbzeit haben wir Dassendorf bewusst etwas Ballbesitz überlassen, aber unsere taktische Idee gegen ihre Stärke im Zentrum sehr gut umgesetzt. Nach dem sensationellen ersten Tor von Luis-Luka Gleich und dem zweiten Treffer von Palzer wussten wir, dass Dassendorf mit viel Elan und Dynamik kommen würde, aber die Jungs haben das leidenschaftlich wegverteidigt. Wir hätten in der zweiten Halbzeit sogar noch das dritte Tor machen können. Daher ist der Sieg auch verdient.“



TuS Dassendorf – SC Victoria Hamburg 1:2 (0:2)

TuS Dassendorf: Gianluca Babuschkin, Kerim Gemil Carolus, Eyke Hendrik Kleine, Marvin Sinan Büyüksakarya, Len Aike Strömer (92. Niklas Pietruschka), Okan Adil Kurt, Colin Haupt, Caspar Lovis Kremberg (46. Sven Möller), Kristof Kurczynski (46. Martin Harnik), Mattia Maggio (55. Erciyes Firat Palo), Michael Kobert - Trainer: Özden Kocadal

SC Victoria Hamburg: Simon Heinbockel, Brian Jungjohann, Max Kahr, Luca Fynn Reimers, Marc Pichelmann, Luca Joel Palzer (90. Jordi Bremer), Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich (75. Franz Golo Lechel), Darijo Maksimovic (68. Samuel Scharf), Richard Arndt, Yago Heider (75. Luca Dammann) - Trainer: Sascha Bernhardt

Schiedsrichter: Daniel Gawron (Hamburg) - Zuschauer: 312

Tore: 0:1 Luis-Luka Gleich (12.), 0:2 Luca Joel Palzer (46.), 1:2 Sven Möller (60.)