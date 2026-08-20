Dassendorf winkt Oberliga-Spitze, auch ETSV schielt auf Rang eins

Der 4. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt direkt mehrere spannende Richtungsduelle. Tabellenführer TBS Pinneberg muss nach dem perfekten Start beim offensivstarken USC Paloma antreten, die TuS Dassendorf reist nach dem 6:0 gegen Altona 93 zu TuRa Harksheide. Altona selbst steht gegen FC Teutonia 05 Ottensen bereits früh unter Zugzwang.
Drei Spiele, drei Siege, Tabellenführer: TBS Pinneberg ist die große Überraschung des Saisonstarts. Am Sonntag wartet nun das Auswärtsspiel beim USC Paloma, das zuletzt mit einem 5:1 bei SC Victoria ein klares Ausrufezeichen setzte. Es trifft also der Spitzenreiter auf ein Team, das offensiv bereits neun Tore erzielt hat. Für TBS ist es der nächste Härtetest auf der Euphoriewelle.
Auch die TuS Dassendorf geht mit viel Rückenwind in den 4. Spieltag. Nach dem 6:0 im Topspiel gegen Altona 93 reist die Mannschaft von Oliver Zapel am Freitag zu TuRa Harksheide. Die Gastgeber stehen nach drei Spielen erst bei einem Punkt und brauchen gegen den Tabellenzweiten eine außergewöhnlich stabile Leistung.
Besonders viel Druck liegt auf Altona 93. Der Regionalliga-Absteiger kassierte erst ein 0:2 gegen TSV Sasel, danach das heftige 0:6 in Dassendorf. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen braucht der Traditionsverein nun dringend eine Antwort. Teutonia hat wegen der verlegten Partie gegen TSV Buchholz 08 erst zwei Spiele absolviert und kann mit einem Erfolg selbst wieder in die obere Tabellenhälfte rücken.
Im Tabellenkeller stehen vor allem FC Eintracht Norderstedt II und Concordia Hamburg im Fokus. Norderstedt wartet nach drei Niederlagen trotz fünf eigener Tore noch auf den ersten Punkt und empfängt Sasel, das nach dem 0:4 zum Auftakt zweimal gewann. Concordia ist ebenfalls punktlos und muss in Buchholz ran.
Der Niendorfer TSV musste beim 2:2 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt erstmals Punkte abgeben, bleibt mit sieben Zählern aber oben dran. Gegen Victoria will Niendorf den Kontakt zur Spitze halten. Die Gäste kommen mit einem 1:5 gegen Paloma im Gepäck und müssen defensiv deutlich stabiler werden.
Außerdem empfängt der ETSV Hamburg den HEBC Hamburg. Der ETSV ist nach drei Spielen ungeschlagen und hat sich nach dem großen Umbruch früh in der Spitzengruppe festgesetzt. HEBC steht bei drei Punkten und will nach dem 0:1 gegen HT 16 zurückschlagen. HT 16 wiederum trifft nach dem ersten Saisonsieg auf Billstedt, während FK Nikola Tesla gegen FC Süderelbe die erste Niederlage der Saison verarbeiten muss.
Du bist Trainer, Spieler oder Verantwortlicher eines Vereins aus der Oberliga Hamburg und möchtest nach dem Spiel eine Einschätzung abgeben? Dann schick uns dein Statement gerne direkt per WhatsApp an +49 163 1979449 - wir wollen die Stimmen aus den Vereinen regelmäßig in unsere Berichterstattung einbinden.
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
6. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - Concordia Hamburg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Altona 93 - ETSV Hamburg
So., 06.09.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 06.09.26 12:30 Uhr HT 16 - TBS Pinneberg
So., 06.09.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - HEBC Hamburg
So., 06.09.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Süderelbe
So., 06.09.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: