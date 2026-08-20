Dassendorf winkt Oberliga-Spitze, auch ETSV schielt auf Rang eins

Harksheide empfängt Dassendorf. – Foto: Ima

Der 4. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt direkt mehrere spannende Richtungsduelle. Tabellenführer TBS Pinneberg muss nach dem perfekten Start beim offensivstarken USC Paloma antreten, die TuS Dassendorf reist nach dem 6:0 gegen Altona 93 zu TuRa Harksheide. Altona selbst steht gegen FC Teutonia 05 Ottensen bereits früh unter Zugzwang.

TBS will den Traumstart verlängern

Drei Spiele, drei Siege, Tabellenführer: TBS Pinneberg ist die große Überraschung des Saisonstarts. Am Sonntag wartet nun das Auswärtsspiel beim USC Paloma, das zuletzt mit einem 5:1 bei SC Victoria ein klares Ausrufezeichen setzte. Es trifft also der Spitzenreiter auf ein Team, das offensiv bereits neun Tore erzielt hat. Für TBS ist es der nächste Härtetest auf der Euphoriewelle.

Auch die TuS Dassendorf geht mit viel Rückenwind in den 4. Spieltag. Nach dem 6:0 im Topspiel gegen Altona 93 reist die Mannschaft von Oliver Zapel am Freitag zu TuRa Harksheide. Die Gastgeber stehen nach drei Spielen erst bei einem Punkt und brauchen gegen den Tabellenzweiten eine außergewöhnlich stabile Leistung.

Altona braucht eine Reaktion

Besonders viel Druck liegt auf Altona 93. Der Regionalliga-Absteiger kassierte erst ein 0:2 gegen TSV Sasel, danach das heftige 0:6 in Dassendorf. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen braucht der Traditionsverein nun dringend eine Antwort. Teutonia hat wegen der verlegten Partie gegen TSV Buchholz 08 erst zwei Spiele absolviert und kann mit einem Erfolg selbst wieder in die obere Tabellenhälfte rücken.

Im Tabellenkeller stehen vor allem FC Eintracht Norderstedt II und Concordia Hamburg im Fokus. Norderstedt wartet nach drei Niederlagen trotz fünf eigener Tore noch auf den ersten Punkt und empfängt Sasel, das nach dem 0:4 zum Auftakt zweimal gewann. Concordia ist ebenfalls punktlos und muss in Buchholz ran.

Niendorf empfängt Victoria

Der Niendorfer TSV musste beim 2:2 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt erstmals Punkte abgeben, bleibt mit sieben Zählern aber oben dran. Gegen Victoria will Niendorf den Kontakt zur Spitze halten. Die Gäste kommen mit einem 1:5 gegen Paloma im Gepäck und müssen defensiv deutlich stabiler werden.

Außerdem empfängt der ETSV Hamburg den HEBC Hamburg. Der ETSV ist nach drei Spielen ungeschlagen und hat sich nach dem großen Umbruch früh in der Spitzengruppe festgesetzt. HEBC steht bei drei Punkten und will nach dem 0:1 gegen HT 16 zurückschlagen. HT 16 wiederum trifft nach dem ersten Saisonsieg auf Billstedt, während FK Nikola Tesla gegen FC Süderelbe die erste Niederlage der Saison verarbeiten muss.