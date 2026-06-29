 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Dassendorf im Einsatz, Altona-Highlight, Stresstest für den SC Vicky

Altona 93 trifft auf den FC St. Pauli, TuS Dassendorf präsentiert sich - Duelle aus der Oberliga Hamburg: Zwei Tage, elf interessante Tests: Für viele Hamburger Teams beginnt die Phase, in der aus Kaderideen langsam erste Spielbilder werden.

von red · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
HEBC Hamburg und TuS Dassendorf sind im Einsatz.
HEBC Hamburg und TuS Dassendorf sind im Einsatz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Noch geht es nicht um Punkte, aber ganz ohne Aussagekraft sind diese Spiele nicht. Am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, stehen für mehrere Hamburger Teams spannende Testspiele an. Es geht um erste Abläufe, neue Rollen, frische Gesichter - und in einigen Duellen auch um einen echten Reiz im Namen des Gegners.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 30. Juni 2026

Der größte Blickfang wartet am Dienstag: Altona 93 trifft auf den FC St. Pauli. Für den AFC ist es nach dem Umbruch ein besonderer Härtetest, für St. Pauli ein früher Auftritt mit viel lokaler Aufmerksamkeit. Solche Spiele leben nicht nur vom sportlichen Wert, sondern auch vom Rahmen.

Auch TuS Dassendorf ist gefordert. Der Oberligist testet beim Eichholzer SV und kann dabei weitere Hinweise liefern, wie sich der neu ausgerichtete Kader findet. Nach mehreren Veränderungen im Sommer wird bei der TuS besonders interessant sein, welche Spieler früh Verantwortung übernehmen.

Victoria und Tesla doppelt im Fokus

Der SC Victoria bekommt am Dienstag mit Teutonia 05 direkt einen ambitionierten Gegner. Schon einen Tag später geht es für Vicky weiter zum VfB Lübeck. Zwei anspruchsvolle Tests innerhalb kurzer Zeit - das ist auch ein früher Belastungstest für Kaderbreite, Fitness und Abstimmung.

Ebenfalls zweimal im Einsatz ist Nikola Tesla. Am Dienstag wartet HEBC Hamburg, am Mittwoch folgt der Test gegen ASV Hamburg. Gerade für Tesla können diese Partien wertvoll sein, um nach personellen Veränderungen Stabilität zu finden und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Spannend ist am Dienstag auch das Duell Heider SV gegen TBS Pinneberg. TBS kommt mit Rückenwind aus einer starken Saison und misst sich nun auswärts mit einem Gegner, der ebenfalls in der Oberliga zuhause ist. Dazu testet DSC Hanseat gegen Eintracht Norderstedt II.

Morgen, 18:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
FC St. Pauli
FC St. PauliFC St. Pauli
18:00live
Spieltext Altona 93 - FC St. Pauli

Morgen, 19:00 Uhr
Eichholzer SV
Eichholzer SVE´holzer SV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
19:00
Spieltext E´holzer SV - Dassendorf

Morgen, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:30
Spieltext SC Victoria - Teutonia 05

Morgen, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
19:30
Spieltext Nikola Tesla - HEBC Hamburg

Morgen, 20:00 Uhr
Heider SV
Heider SVHeider SV
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
20:00
Spieltext Heider SV - TBS Pinneb.

Morgen, 19:30 Uhr
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
19:30
Spieltext DSC Hanseat - Norderstedt II

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 1. Juli 2026

Am Mittwoch stehen weitere interessante Paarungen auf dem Programm. Hetlingen trifft auf den TSV Holm - ein Test, der auch durch die regionale Nähe seinen Reiz bekommt. Für Hetlingen geht es nach dem spät gesicherten Klassenerhalt darum, früh Stabilität in die neue Vorbereitung zu bringen. Dersimspor misst sich mit Buchholz 08, während Vorwärts-Wacker gegen Rapid Lübeck testet. Beide Spiele bieten ordentliche Standortbestimmungen.

Klar ist: Ergebnisse sollten Ende Juni und Anfang Juli noch nicht überbewertet werden. Interessanter sind Besetzungen, erste Abläufe und die Frage, welche Teams schon früh einen klaren Eindruck hinterlassen. Genau dafür liefern die kommenden beiden Testspieltage reichlich Stoff.

Mi., 01.07.2026, 18:45 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
TSV Holm
TSV HolmTSV Holm
18:45
Spieltext Hetlingen - TSV Holm

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
19:00
Spieltext VfB Lübeck - SC Victoria

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:00
Spieltext Dersimspor - Buchholz 08

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
19:30
Spieltext Vorw. Wacker - Rapid Lübeck

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
19:30
Spieltext Nikola Tesla - ASV Hamburg

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