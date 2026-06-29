Dassendorf im Einsatz, Altona-Highlight, Stresstest für den SC Vicky

Noch geht es nicht um Punkte, aber ganz ohne Aussagekraft sind diese Spiele nicht. Am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, stehen für mehrere Hamburger Teams spannende Testspiele an. Es geht um erste Abläufe, neue Rollen, frische Gesichter - und in einigen Duellen auch um einen echten Reiz im Namen des Gegners.
Der größte Blickfang wartet am Dienstag: Altona 93 trifft auf den FC St. Pauli. Für den AFC ist es nach dem Umbruch ein besonderer Härtetest, für St. Pauli ein früher Auftritt mit viel lokaler Aufmerksamkeit. Solche Spiele leben nicht nur vom sportlichen Wert, sondern auch vom Rahmen.
Auch TuS Dassendorf ist gefordert. Der Oberligist testet beim Eichholzer SV und kann dabei weitere Hinweise liefern, wie sich der neu ausgerichtete Kader findet. Nach mehreren Veränderungen im Sommer wird bei der TuS besonders interessant sein, welche Spieler früh Verantwortung übernehmen.
Der SC Victoria bekommt am Dienstag mit Teutonia 05 direkt einen ambitionierten Gegner. Schon einen Tag später geht es für Vicky weiter zum VfB Lübeck. Zwei anspruchsvolle Tests innerhalb kurzer Zeit - das ist auch ein früher Belastungstest für Kaderbreite, Fitness und Abstimmung.
Ebenfalls zweimal im Einsatz ist Nikola Tesla. Am Dienstag wartet HEBC Hamburg, am Mittwoch folgt der Test gegen ASV Hamburg. Gerade für Tesla können diese Partien wertvoll sein, um nach personellen Veränderungen Stabilität zu finden und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.
Spannend ist am Dienstag auch das Duell Heider SV gegen TBS Pinneberg. TBS kommt mit Rückenwind aus einer starken Saison und misst sich nun auswärts mit einem Gegner, der ebenfalls in der Oberliga zuhause ist. Dazu testet DSC Hanseat gegen Eintracht Norderstedt II.
Am Mittwoch stehen weitere interessante Paarungen auf dem Programm. Hetlingen trifft auf den TSV Holm - ein Test, der auch durch die regionale Nähe seinen Reiz bekommt. Für Hetlingen geht es nach dem spät gesicherten Klassenerhalt darum, früh Stabilität in die neue Vorbereitung zu bringen. Dersimspor misst sich mit Buchholz 08, während Vorwärts-Wacker gegen Rapid Lübeck testet. Beide Spiele bieten ordentliche Standortbestimmungen.
Klar ist: Ergebnisse sollten Ende Juni und Anfang Juli noch nicht überbewertet werden. Interessanter sind Besetzungen, erste Abläufe und die Frage, welche Teams schon früh einen klaren Eindruck hinterlassen. Genau dafür liefern die kommenden beiden Testspieltage reichlich Stoff.
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