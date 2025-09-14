Dassendorf gewinnt das Duell der Gebeutelten spät

Die TuS Dassendorf bleibt in der Oberliga weiter an der Tabellenspitze. Gegen den Uhlenhorster SC Paloma setzte sich die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal mit 3:1 (1:1) durch und feierte den siebten Sieg im achten Spiel.

Es war ein Duell der gebeutelten Teams: Bei Dassendorf fehlten unter anderem Babuschkin, Brown, Kerim und Rinik Carolus, Coffie, Dettmann, Götz, von Haacke, Harnik, Möller und Wendt. Paloma musste unter anderem auf Niemann, Blöcker, Blumauer, Keßner, Adjei, Grundmann, Muto, Jacobs und Inkuletz verzichten.



Trotz dieser Personalprobleme zeigte Paloma eine kämpferische Leistung. Manager Jan Haimerl: „Wir haben über 90 Minuten sehr aufopferungsvoll und leidenschaftlich gekämpft und verteidigt. Für ein Auswärtsspiel in Dassendorf haben wir aus dem Spiel heraus wenig zugelassen.“ Zwei Tore fielen nach Standardsituationen, und vor der Halbzeit vergaben die Hamburger Hochkaräter. "Hat der Schiedsrichter den Mut und gibt Palo nach gut 60 Minuten wegen einer Notbremse die rote Karte, spielen wir 30 Minuten in Überzahl und es wäre eventuell mehr drin gewesen. Alles in allem sind wir mit dem Auftritt zufrieden", so Haimerl weiter.

Die Aussagen von Trainer Özden Kocadal stammen aus dem Spielbericht der Kollegen von hafo.de: „Teilweise waren wir defensiv wackelig, aber wir haben Ball und Gegner über das gesamte Spiel klar dominiert. Vor allem nach der ersten Stunde entwickelte sich ein Spiel nahezu ausschließlich auf das Paloma-Tor: ‚Der gegnerische Stürmer Johann Buttler hat den Ball glaube ich nur zweimal berührt.‘“ (Quelle der Kocadal-Aussagen: hafo.de Spielbericht). Johann von Knebel brachte Dassendorf mit einem Doppelpack (16., 84.) auf die Siegerstraße, Michael Kobert setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit (90.+5). Paloma hatte zwischenzeitlich durch Yannick Albrecht (33.) ausgeglichen.

Für Aufregung sorgte eine Szene in der 57. Minute: Jan Koschorreck ging in der gegnerischen Hälfte gegen Erciyes Palo zu Boden, Schiedsrichter Tom Kriebisch entschied auf Offensivfoul und nicht auf Notbremse und Rot gegen Palo. Kurz vor Schluss sah Lion Mandelkau wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (88.).

Mit dem achten Spieltag stehen für beide Teams bereits die nächsten Aufgaben fest: Dassendorf gastiert beim TSV Buchholz 08, Paloma empfängt den SV Curslack-Neuengamme.



TuS Dassendorf – Uhlenhorster SC Paloma 3:1 (1:1)

TuS Dassendorf: Tobias Braun, Eyke Hendrik Kleine, Marvin Sinan Büyüksakarya, Erciyes Firat Palo (61. Zhi-Gin Andreas Lam), Len Aike Strömer, Okan Adil Kurt, Fabian Friedemann Graudenz, Colin Haupt, Johann von Knebel, Kristof Kurczynski (46. Michael Kobert), Mattia Maggio (72. Caspar Lovis Kremberg) - Trainer: Özden Kocadal

Uhlenhorster SC Paloma: Jonas Marschner, Felix Frederic Spranger, Mohamed Giresse Fane, Tom Burmeister, Samuel Jacob (67. Marco Andre Schroeder), Lion Mandelkau, Michel Lucas Blunck (87. Aulon Lekaj), Yannick Albrecht, Can-Luka Topcu (87. Florian Alexander Maria Rust), Jan Paul Koschorreck (61. Nick Leptien), Luca Simon Albrecht (61. Johann Magnus Buttler) - Trainer: Marius Nitsch

Schiedsrichter: Tom Kriebisch

Tore: 1:0 Johann von Knebel (16.), 1:1 Yannick Albrecht (33.), 2:1 Johann von Knebel (84.), 3:1 Michael Kobert (90.+5)

Gelb-Rot: Lion Mandelkau (88./Uhlenhorster SC Paloma/Meckern)