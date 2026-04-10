Dassendorf-Coach warnt: „Wacker weiß, wie man uns schlägt“

Am 30. Spieltag der Oberliga Hamburg kommt es zu einem spannenden Duell: Die TuS Dassendorf empfängt den SC Vorwärts/Wacker Billstedt - und die Ausgangslage könnte kaum interessanter sein. Während Dassendorf weiter von der Regionalliga Nord träumt, reist Wacker mit ordentlich Rückenwind an.
Die Gäste stehen nach dem überraschenden Einzug ins Finale des Lotto-Pokals Hamburg im Fokus - und haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie Dassendorf liegen. Sowohl im Pokal (2:1) als auch im Hinspiel (3:2) setzte sich Wacker durch
Für Dassendorf geht es weiterhin um viel. Der Klub hat den Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt und will sportlich den nächsten Schritt gehen. Aktuell rangiert das Team mit 55 Punkten auf Rang drei und hat nach zwei Niederlagen gegen den FC Süderelbe zuletzt wieder ein klares 3:0-Erfolgserlebnis gefeiert. Doch die Aufgabe gegen Wacker hat es in sich - das weiß auch Trainer Özden Kocadal.
„Wacker hat uns diese Saison schon zweimal geschlagen und wir wissen genau, was uns erwartet“, sagt Kocadal in den Vereinsmedien und beschreibt den Gegner sehr klar: „Eine Mannschaft, die auf Konter lauert und durch den Finaleinzug auf ihrem absoluten Höhepunkt ist.“ Gerade die Spielweise des Gegners sieht der Trainer als große Herausforderung: „Sie wissen, wie man dominante Gegner wie ETSV oder uns schlagen kann.“
Für Dassendorf wird es entscheidend sein, die Balance zu finden. „Für uns gilt es von Anfang an konzentriert zu sein, wenige Fehler zu machen und ihre Konter im Ballbesitz zu unterbinden“, erklärt Kocadal. Dabei erwartet er kein einfaches Spiel: „Es wird nicht einfach, ihre Defensive zu durchbrechen, gerade auch wegen der Platzverhältnisse, aber damit müssen beide Teams umgehen. Ich hoffe, dass unsere Jungs jetzt Blut geleckt haben und richtig Bock haben, direkt nachzulegen.“
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