Dassendorf-Coach warnt: „Wacker weiß, wie man uns schlägt“

Die Gäste stehen nach dem überraschenden Einzug ins Finale des Lotto-Pokals Hamburg im Fokus - und haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie Dassendorf liegen. Sowohl im Pokal (2:1) als auch im Hinspiel (3:2) setzte sich Wacker durch

Dassendorf mit klarem Ziel

Für Dassendorf geht es weiterhin um viel. Der Klub hat den Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt und will sportlich den nächsten Schritt gehen. Aktuell rangiert das Team mit 55 Punkten auf Rang drei und hat nach zwei Niederlagen gegen den FC Süderelbe zuletzt wieder ein klares 3:0-Erfolgserlebnis gefeiert. Doch die Aufgabe gegen Wacker hat es in sich - das weiß auch Trainer Özden Kocadal.

„Wacker hat uns diese Saison schon zweimal geschlagen und wir wissen genau, was uns erwartet“, sagt Kocadal in den Vereinsmedien und beschreibt den Gegner sehr klar: „Eine Mannschaft, die auf Konter lauert und durch den Finaleinzug auf ihrem absoluten Höhepunkt ist.“ Gerade die Spielweise des Gegners sieht der Trainer als große Herausforderung: „Sie wissen, wie man dominante Gegner wie ETSV oder uns schlagen kann.“