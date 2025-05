Dassel/Sievershausen bei Werratal gefordert – Bergdörfer empfängt SCW

SG Bergdörfer (11. | 35 Pkt.) – SCW Göttingen (2. | 57 Pkt.)

SCW Göttingen musste am vergangenen Wochenende eine 1:2 Niederlage gegen den SC Hainberg einstecken, bleiben damit aber trotzdem (auch wenn mit relativ großem Abstand) erster Verfolger vom Sptizenreiter. Bergdörfer holte beim 2:2 in Göttingen 05 II einen Punkt. Trotz der klaren Tabellensituation wird das Spiel auf keinen Fall einseitig, in den letzten vier Spielen konnten die Gastgeber beachtliche zehn Punkte holen und stehen in der Formtabelle auf Platz drei. Die Form spricht für Bergdörfer die Tabelle für Göttingen, die Fans können sich auf ein packendes Spiel freuen.