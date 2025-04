Dassel und Grone im Kellerduell, RSV empfängt Hainberg zum Topspiel

SV Rotenberg (11., 25 Pkt.) – SCW Göttingen (2., 48 Pkt.)

Rotenberg trennte sich im direkten Duell mit 2:2 von Werratal, braucht aber mehr als nur Punkteteilungen. Der SCW festigte mit dem 6:3 gegen Gleichen seine Aufstiegsambitionen und will den Druck auf Sülbeck aufrechterhalten.

Die Gäste reisen als Favorit an, während Rotenberg auf eine Überraschung hoffen muss. Individuelle Klasse könnte in diesem Duell den Ausschlag geben.