Dassel und Eisdorf im Sechs-Punkte-Spiel, Ellershausen empfängt Grone

Die Gastgeber stehen solide im oberen Mittelfeld und können gegen Schlusslicht Grone befreit aufspielen. Grone braucht nach einer durchwachsenen Saison dringend wieder einen Erfolg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Groß Ellershausen präsentiert sich heimstark, während Grone vor allem in der Defensive große Probleme hat. Ein Auswärtspunkt wäre für die Gäste bereits ein Erfolg.

SG Werratal 2000 (10. / 29 Pkt.) – SC Hainberg (3. / 40 Pkt.)

Für Hainberg geht es um die Festigung des dritten Platzes und den Anschluss an das Spitzenduo. Werratal steht im Mittelfeld, kann aber mit einem Heimsieg wieder näher an die vorderen Teams heranrücken.

Hainberg überzeugt mit der besten Offensive der Liga, was gegen eine wackelnde Defensive der Gastgeber mit 51 Gegentoren von Vorteil sein wird. Ein Spiel, in dem Hainberg die Oberhand haben sollte, Werratal aber keineswegs ein leichter Konkurrent sein wird.