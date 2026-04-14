– Foto: Lupo Martini

Im Nachholspiel des 19. Spieltags trifft Lupo Martini Wolfsburg auf den Lüneburger SK Hansa. Während die Gastgeber als Tabellenletzter dringend Punkte benötigen, reist der Aufsteiger mit einer stabilen Rückrundenbilanz an.

Der Lüneburger SK Hansa rangiert mit 33 Punkten auf Platz acht und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Für die Gäste geht es darum, die stabile Position zu festigen und die starke Rückrunde fortzusetzen.

Die Situation ist eindeutig: Lupo Martini Wolfsburg belegt mit neun Punkten aus 23 Spielen den letzten Tabellenplatz der Oberliga Niedersachsen. Mit 21:54 Toren stellt die Mannschaft zudem eine der schwächsten Defensiven der Liga, auch wenn zuletzt Fortschritte erkennbar waren.

Vor allem im Spiel nach vorne sieht er Verbesserungspotenzial: „Auch mal die Ruhe bewahren und spielerisch eine Schippe zulegen.“ Dabei verweist Gritli auf bereits gezeigte Ansätze: „Dass wir es können, haben wir öfter bewiesen.“

Nach der 0:2-Niederlage gegen den Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder zieht Teammanager Tahar Gritli ein differenziertes Fazit. „Aus der Niederlage am Sonntag können wir mitnehmen, dass wir defensiv weithin gut stehen, aber offensiv uns steigern müssen“, erklärt er.

Personelle Sorgen bleiben

Die ohnehin angespannte Personalsituation hat sich weiter verschärft. Mit Elia Cirrone und Lukas Comito fallen zwei weitere Spieler aus. Gleichzeitig kehrt Kapitän Valeri Schlothauer nach abgesessener Gelbsperre zurück und soll der Defensive Stabilität verleihen.

Um den Kader aufzufüllen, greift der Verein auf Nachwuchs- und Ergänzungsspieler zurück. „Wir werden Spieler aus der U19 und der zweiten Herren mit aufnehmen und bestmögliche Qualität auf den Platz bringen“, so Gritli.

Mit dem Lüneburger SK Hansa wartet ein Gegner, der sich in der Rückrunde bislang stabil präsentiert. Die Gäste sind noch ungeschlagen und konnten auch am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen den TSV Wetschen punkten.

Gritli zeigt entsprechend Respekt: „LSK hat beachtliche Ergebnisse erzielt und ist in der Rückrunde noch ungeschlagen.“ Gleichzeitig formuliert er eine klare Zielsetzung für sein Team: „Da können wir bei uns den Bann brechen.“

Erinnerungen an das Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1-Unentschieden. Damals gelang Wolfsburg erst spät durch Palanis der Ausgleich, nachdem Meyer Lüneburg in Führung gebracht hatte. Für Gritli ist dieses Spiel jedoch nur bedingt aussagekräftig: „Im Hinspiel haben wir zwar einen Punkt mitgenommen, aber da waren wir noch nicht eingespielt.“

Angesichts der sportlich schwierigen Lage setzt Wolfsburg auch auf Unterstützung von außen. „Wir hoffen, dass einige Zuschauer zu uns finden und uns unterstützen“, sagt Gritli.

Für den Tabellenletzten bleibt die Ausgangslage unverändert: Jeder Punkt ist entscheidend, um die minimale Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Das Nachholspiel gegen den formstarken Aufsteiger könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.