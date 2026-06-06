„Dass es eine schwierige Saison wird, war jedem klar"

– Foto: René Diebel

Mit einem deutlichen 7:0-Heimsieg gegen den VfL Emslage hat sich der SV Union Lohne am Freitagabend eindrucksvoll aus der Bezirksliga-Saison 2025/26 verabschiedet. Der bereits feststehende Meister krönte seine starke Spielzeit am letzten Spieltag mit einem weiteren überzeugenden Auftritt und untermauerte noch einmal seine Ausnahmestellung in der Staffel 3.

Für die Gäste aus Emslage ging es dagegen vor allem darum, sich gegen die spielerische Übermacht des Spitzenreiters so lange wie möglich zu behaupten. Entsprechend defensiv war die Herangehensweise gewählt.

Trotz dieser Umstände gelang es dem Tabellenletzten zunächst, die Partie offen zu gestalten. Der Favorit übernahm zwar erwartungsgemäß die Kontrolle über das Spielgeschehen, doch die Gäste hielten mit großer Disziplin dagegen.

„Es ging für uns von Beginn fast nur darum, eng und kompakt zu verteidigen und ein bisschen den Partycrasher zu geben“, erklärte Emslages Trainer Oliver Peters nach der Begegnung. Die personellen Voraussetzungen waren dabei alles andere als einfach: „Wir hatten zwei Spieler aus der Zweiten und zwei aus der Alten Herren dabei.“

„Die ersten 25 Minuten machen wir es ganz gut defensiv und haben selber zwei relativ gefährliche Abschlüsse“, sagte Peters. Dennoch sei bereits in dieser Phase erkennbar gewesen, in welche Richtung sich die Begegnung entwickeln würde. „Trotzdem konnte man sehen, dass Lohne spielfreudig und klar spielbestimmend war.“

Die Führung des Meisters fiel schließlich nach einer Standardsituation. „Der erste Gegentreffer fällt dann im Anschluss an eine Ecke“, schilderte Peters den Moment, der den Gastgebern den Weg zum nächsten Sieg ebnete. Mit dem knappen Vorsprung ging Lohne in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung dann allerdings einen Verlauf, den die Gäste nicht mehr stoppen konnten. Innerhalb kurzer Zeit zog der Meister entscheidend davon.

„Zu Beginn der zweiten Halbzeit kriegen wir dann innerhalb von zwölf Minuten vier weitere Gegentreffer“, berichtete Peters. „Das geht dann zu schnell und bei ein oder zwei Treffern auch mehr oder weniger auf Einladung von uns.“

Der Widerstand der Gäste war damit gebrochen. Lohne nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus und schraubte das Ergebnis bis zum Schlusspfiff auf 7:0 in die Höhe. Für Emslage wurde die Schlussphase zu einer weiteren harten Prüfung in einer ohnehin schwierigen Spielzeit.

Der Trainer ordnete die Niederlage anschließend in den größeren Zusammenhang einer Saison ein, die den Verein immer wieder vor große personelle Herausforderungen gestellt hatte.

„Dass es eine schwierige Saison wird, war jedem klar. Wir hatten einen extrem kleinen Kader, waren oft wenige Leute im Training und mussten Spieler fürs Wochenende im Verein generieren“, sagte Peters. Trotz des Abstiegs überwog bei ihm die Anerkennung für die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft: „Die vorhandenen Spieler haben größtenteils eine super Trainingsbeteiligung und alles gegeben.“

Die Saison habe dem Team viele schwierige Momente beschert, aber auch wichtige Erfahrungen vermittelt. „Teilweise bittere Erfahrung, aber die muss man manchmal leider sammeln“, so der Coach.

Während Union Lohne nach einer starken Saison als verdienter Meister den direkten Aufstieg feiern darf und sich mit einem Kantersieg vom eigenen Publikum verabschiedete, richtet sich der Blick beim VfL Emslage bereits nach vorne, die Kreisliga. Peters formulierte zum Abschluss einen klaren Wunsch für die kommende Spielzeit: „Nächste Saison können wir uns hoffentlich wieder mit mehr Ballbesitzphasen beschäftigen und mehr offensive Lösungen überlegen und mehr Siege feiern.“