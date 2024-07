Das Zweite Torwart Camp SCKEEPER geht an den Start

Auch in diesem Sommer vom 22.07.-25.07.24 folgt das 2. Torwart Camp SCKEEPER in Kohlheck statt. Mit lizenzierten und erfahrenen Trainern folgen volle 4 Tage das volle Programm in Basis und auf Leistungsebene. Melde dich noch schnell an:

sckeeper@sckohlheck.de