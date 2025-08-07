„Das zweite Jahr wird eine Herausforderung“ Ilsetal startet bei Gitter

Der FC Ilsetal geht mit einer starken Vorbereitung und viel Selbstvertrauen in die zweite Bezirksliga-Saison. Am Freitagabend wartet zum Auftakt mit dem SC Gitter jedoch ein etablierter Gegner. Trainer Bilal Kötüz warnt vor zu viel Euphorie – und setzt dennoch auf den positiven Trend.

Wenn am Freitagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) der Ball auf dem Sportplatz des SC Gitter rollt, beginnt für den FC Ilsetal die zweite Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte. Gegner ist mit dem SC Gitter ein Team mit Ambition, welches regelmäßig zu den Topmannschaften der Liga zählt und auch schon viele Jahre in der Landesliga verbracht hat. Die Ausgangslage ist klar: Der SC Gitter geht als Favorit ins Spiel, Ilsetal als Außenseiter mit Ambitionen auf den Klassenerhalt.

Trotz der Rollenverteilung reist der FC Ilsetal mit einem guten Gefühl zum Auftaktspiel. „Wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitungsphase – im Gegensatz zu den letzten Jahren“, bilanziert Trainer Bilal Kötüz. Die Testspielergebnisse waren positiv, auch wenn sie laut Kötüz „zweitrangig“ waren. Entscheidend sei vielmehr die Entwicklung der Mannschaft, die zuletzt im Pokal gegen die Freien Turner Braunschweig trotz unglücklichen Ausscheidens im Elfmeterschießen überzeugte.

„Diese Leistung gegen Freie Turner hat uns Mut gemacht“, betont Kötüz. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: „Wir haben noch nichts gewonnen. Die Saison geht jetzt erst los, und wir haben noch keine drei Punkte im Sack.“ Ziel für die neue Spielzeit sei es, sich im zweiten Bezirksliga-Jahr frühzeitig von der Abstiegszone fernzuhalten. „Wir wissen, dass das zweite Jahr eine Herausforderung ist – aber wir nehmen sie dankend an. Für uns gibt es natürlich auch weiterhin ein Ziel, und zwar der Klassenerhalt."