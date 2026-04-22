Das zweite Halbfinale im Polytan-Landespokal im Livestream

Die Blau-Weißen sind dabei die klaren Favoritinnen. Immerhin ging der Frauen-Landespokal bei den vergangenen neuen Austragungen immer in die Landeshauptstadt - achtmal davon noch an den Magdeburger FFC, im vergangenen Mai zum ersten Mal nach der Fusion an den 1. FC Magdeburg. Auch in diesem Jahr hat sich die Regionalliga-Elf von Nico Koch den Titel und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal fest auf die Fahnen geschrieben.

Doch die Besiegdas-Frauen wollen den FCM auf diesem Weg ärgern. "Wir sind gespannt auf das, was kommt und haben Lust auf ein spannendes und herausforderndes Spiel", sagt Mittelfeldspielerin Marie Lene Oerlecke. Erst vor einer Woche konnten die Grün-Gelben dem Stadtrivalen ein Bein stellen. Mit dem 1:1-Unentschieden am Gübser Weg ließ die bis dahin tadellose U23 des 1. FC Magdeburg im 14. Saisonspiel zum ersten Mal Punkte auf der Strecke.

"Nach dem Spiel gegen die Zweite vom Club sind wir sehr guter Stimmung. Wir sind alle sehr euphorisch und haben nochmal Lust, so ein Mittwochabend-Spiel vor hoffentlich dem einen oder anderen Zuschauer zu bestreiten", erklärt Oerlecke und ergänzt: "Vielleicht können wir es dem FCM ja noch einmal schwer machen - dieses Mal der ersten Vertretung." Ob dies gelingt, können Fans und Interessierte am Mittwochabend um 19:30 Uhr im exklusiven wie kostenlosen Livestream auf volksstimme.de verfolgen.