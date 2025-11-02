Das zweite Derby geht an Pfaffenhofen Landesliga Südwest

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf haben das Landkreis-Derby beim FSV Pfaffenhofen 0:2 verloren.

Der TSV Jetzendorf hatte sich viel vorgenommen für das Derby beim FSV Pfaffenhofen. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel wollten Trainer Markus Pöllner und seine Spieler auch zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga Südwest gegen Pfaffenhofen punkten – doch daraus wurde nichts. Die Gäste mussten sich am gestrigen Sonntag dem abgezockten Lokalrivalen beugen und unterlagen 0:2.

Bereits zu Beginn der Partie machten die Pfaffenhofener deutlich, dass sie nicht beide Duelle in dieser Saison verlieren wollen. Früh bogen sie auf die Siegerstraße ein: Nach einem sehenswerten Spielzug tauchte Gabriel Hasenbichler frei vor TSV-Torhüter Jeremy Manhard auf und vollendete eiskalt zur Führung. Der frühe Treffer gab Pfaffenhofen zusätzlichen Schwung, während man den Jetzendorfern die Verunsicherung nach den jüngsten Rückschlägen anmerkte.

Nach zehn Minuten fand die Elf von Trainer Markus Pöllner dennoch etwas besser ins Spiel, doch die gefährlichere Mannschaft blieb der FSV: Nach rund 20 Minuten kam Jonas Redl zum Abschluss, doch TSV-Schlussmann Manhard verhinderte sehenswert den zweiten Gegentreffer (20.), wenig später rettete der Pfosten nach einem Abschluss von Simon Berger für die Gäste (29.).

Jetzendorfs Offensive hatte weniger Aktionen. Bitter für die Gäste: Nach einem taktischen Foul sah der bereits verwarnte Wlad Beiz früh die Gelb-Rote Karte (39.).

Kurz darauf dezimierte sich aber auch der FSV, als Paul Starzer ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste (42.). Mit zehn gegen zehn und einem 1:0 für Pfaffenhofen ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel investierte Jetzendorf mehr, auf dem tiefen Platz war es aber schwer, das Spiel zu machen. Aus dem Spiel heraus passierte daher wenig. Ihre beste Chance auf den Ausgleich hatten die Gäste nach einer Stunde, als Frederic Rist einen Freistoß aufs Tor zirkelte – doch FSV-Keeper Moritz Köhler lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen an die Latte. Danach passierte wenig vor beiden Toren.

Bis in die 86. Spielminute durfte Jetzendorf dennoch auf einen Punkt hoffen. Dann konnte Manhard eine Flanke nicht festhalten. Der Ball sprang über Umwege vor die Füße von Sebastian Waas, der die Situation eiskalt zum 2:0 ausnutzte (86.) – und damit alles klar machte.

„Das Spiel zu machen, gehört nicht zu unseren größten Stärken und war auf diesem Untergrund zusätzlich schwierig“, sagte Jetzendorfs Sprecher Manfred Zeindl. „Die frühe Führung hat den Pfaffenhofenern in die Karten gespielt, es war ein verdienter Derbysieg für sie.“