Eine durchwachsene Saison kann am Ende ihre Wende zum Besseren erleben. "Wir können das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf spielen und darauf freuen wir uns natürlich sehr", sagt Frank Schüssler. Der Trainer der TSG Lützelsachsen gastiert am Sonntag beim Spitzenreiter SC Rot-Weiß Rheinau (Anpfiff, 15 Uhr) und kommende Woche empfängt die TSG den drittplatzierten SC Käfertal.

Selbst werden die Lützelsachsener auf einem gesicherten Mittelfeldrang durchs Ziel gehen. Für mehr fehlte die Konstanz. "Wir hatten unsere Probleme im Verlauf der Runde, aber in der Rückrunde lief es deutlich besser", zieht Schüssler drei Spieltage vor Schluss ein erstes Fazit.

2025 gab es fünf Siege und fünf Niederlagen mit teils wilden Ergebnissen. Die Siege hatten es beinahe alle in sich, 4:1, 6:1, 7:3 und 5:3 sind Resultate, die eher an Eishockey als an Fußball erinnern. Zuletzt gesellte sich allerdings eine 1:7-Schlappe gegen Ladenburg hinzu, wo laut TSG-Trainer, "uns in den letzten Minuten der Biss gefehlt hat, um dagegenzuhalten und wir dann zu viele Gegentore hinnehmen mussten."