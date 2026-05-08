Das Zittern beim BFC Dynamo: Wann die Oberliga droht

BFC Dynamo Fans – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost bleibt spannend. Zwei Spieltage vor Saisonende muss plötzlich auch der BFC Dynamo zittern. Die Weinroten stehen mit 36 Punkten auf Rang 14 – und haben nur vier Zähler Vorsprung auf Platz 16 (Meuselwitz). Genau dieser Platz könnte am Ende gefährlich werden. Warum ? FuPa Berlin erklärt die Szenarien

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 PUSH

Drei Absteiger sind möglich

Die Abstiegsregelung in der Regionalliga Nordost sieht vor: Sollte der Meister (Lok Leipzig oder Jena) den Aufstieg in die 3. Liga verpassen und gleichzeitig FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga absteigen, gäbe es drei sportliche Absteiger. Zusätzlich könnte auch der 1. FC Magdeburg zum entscheidenden Faktor werden. Sollte der Zweitligist aus der 2. Bundesliga absteigen (zwei Punkte Abstand zum direkten Abstiegsplatz), müsste die zweite Mannschaft des FCM die Regionalliga verlassen. Hintergrund ist die DFB-Regelung, wonach ein Verein nicht gleichzeitig mit einer Mannschaft in der 3. Liga und einer weiteren Mannschaft in der Regionalliga vertreten sein darf.

In diesem Fall würde der Tabellen-16. — aktuell der ZFC Meuselwitz — die Klasse halten. Gleiches gilt, wenn der Meister der Regionalliga Nordost — derzeit 1. FC Lokomotive Leipzig oder FC Carl Zeiss Jena — den Aufstieg in die 3. Liga schafft. Dynamo muss noch zittern Das Team von Sven Körner, aktuell noch auf dem sicheren 14. Tabellenplatz, kann sich seiner Sache nicht sicher sein. Sollte Meuselwitz beide Spiele gewinnen, müsste der BFC zittern. Bei diesem Restprogramm: Am Sonntag geht es zum FSV 63 Luckenwalde, ehe zum Saisonabschluss zuhause der Chemnitzer FC wartet. Der stellvertretende Wirtschaftsratsvorsitzende Jens Redlich: "Wir sind vom Klassenerhalt überzeugt. Parallel freuen wir uns auf das Pokalfinale gegen Altglienicke"

Dynamo Coach Sven Körner – Foto: Frank Arlinghaus