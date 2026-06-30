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„Das Ziel wird sein: ankommen, eingewöhnen und Spaß haben"
Die Damen des FSV Warfleth befinden sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, zeitnahe startet aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Trainer Maximilian Kapusta in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison
Sehr zufrieden. Wir haben in der Rückrunde extrem an Sicherheit gewonnen und aus acht Spielen 16 Punkte geholt. Dass wir abschließend die 20 Punkte-Marke geknackt haben und den dritten Platz gemacht haben, war der verdiente Lohn für die Arbeit der Mädels.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Unsere Vorbereitung startet am 02. Juli. Dieses Jahr ist natürlich besonders, durch unser Vereinsjubiläum mit dem Jubiläumswochenende vom 31.Juli bis 02. August. Dort werden die Mädels sowohl in einem Mixed Team mit den Herren gegen Vereinslegenden antreten, als auch am Samstag ein eigenes Blitzturnier spielen. Dazu kommt noch ein Teambuilding Tag am 11. Juli, bei dem ein großer Teil der Mannschaft dabei sein wird.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest
Die Mannschaft kann sich für ihre Entwicklung im letzten Jahr selber auf die Schulter klopfen. Wichtig und mutig, dass sie jetzt die nächste große Aufgabe mit dem Wechsel von Kleinfeld auf Großfeld angehen.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Das Ziel für die neue Liga wird sein: ankommen, eingewöhnen und Spaß haben. Das ist das Wichtigste für den Verein. Alles andere kommt mit der Zeit.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Jana Kunau wird uns in Richtung Jahn Delmenhorst verlassen. Dafür bekommen wir Svenja Debbrecht vom VfL Stenum. Weitere Neuzugänge sind in Planung. Wir wollen definitiv noch weiter wachsen.