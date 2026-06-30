„Das Ziel wird sein: ankommen, eingewöhnen und Spaß haben"

Unsere Vorbereitung startet am 02. Juli. Dieses Jahr ist natürlich besonders, durch unser Vereinsjubiläum mit dem Jubiläumswochenende vom 31.Juli bis 02. August. Dort werden die Mädels sowohl in einem Mixed Team mit den Herren gegen Vereinslegenden antreten, als auch am Samstag ein eigenes Blitzturnier spielen. Dazu kommt noch ein Teambuilding Tag am 11. Juli, bei dem ein großer Teil der Mannschaft dabei sein wird.