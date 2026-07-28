Das Ziel wird klarer: Fortuna verpflichtet Bundesligaspieler

Die Verpflichtung von Philipp Förster unterstreicht alle Ambitionen von Fortuna Düsseldorf: Der Wiederaufstieg, raus aus der 3. Liga, soll in der Saison 2026/27 gelingen. Der Mittelfelddirigent wechselt ablösefrei vom Karlsruher SC nach Düsseldorf und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mit der Zehn wird seine Rückennummer dem Stellenwert seiner bisherigen Karriere vollauf gerecht.
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Angefangen in der Jugend des VfB Stuttgart, kämpfte er sich über die Regionalliga beim SV Waldhof Mannheim und der U23 des 1. FC Nürnberg bis hin zu seiner ersten Partie in der 2. Bundesliga mit dem SV Sandhausen 2017. Dort avancierte Förster in drei Jahren zu einer echten Größe und machte den nächsten Schritt zurück zu seinen Wurzeln, dem VfB Stuttgart. In seiner ersten Saison mit den Schwaben schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga. Es folgte 2022 der Schritt zum VfL Bochum, 2024 ging es für den heute 31-Jährigen zum SV Darmstadt 98 und worauf zuletzt ein Intermezzo mit dem Karlsruher SC folgte.
Philipp Förster stand nie unbedingt dafür, sich mit Scorerpunkten ins Rampenlicht zu spielen. Die Fans von Fortuna Düsseldorf dürfen sich auf einen echten Leader mit Kampfgeist freuen.
Sportvorstand Samir Arabi betont: „Mit Philipp gewinnen wir einen weiteren erfahrenen Offensivspieler für uns. Er ist ein technisch starker Spieler, der mit seinem linken Fuß und seiner Kreativität ein Unterschiedsspieler sein kann. Dies hat er bei seinen vorherigen Stationen in der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits mehrfach unter Beweis gestellt.“
Und auch Philipp Förster findet erste Worte an die Fortuna: „Die Fortuna ist ein Verein mit großer Tradition und einer klaren sportlichen Ausrichtung. Das hat mich überzeugt. Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Mannschaft zu werden, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen.“
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