"Das Ziel können nur drei Punkte sein"

Im Pokal fuhren die beiden Kontrahenten unterschiedliche Ergebnisse ein. Während Sülbeck/Immensen im Elfmeterschießen dem SC Hainberg unterlag, konnten sich die 05er klar mit 4:0 durchsetzen. Trotz des Ergebnisses konnte 05-Coach Jozo Brinkwerth wichtige Eindrücke aus dem Pokalspiel ziehen: "Wir haben im Pokal gesehen, dass wir engagiert und mit hohem Tempo unsere Spielfreudigkeit ausspielen müssen. Sülbeck hat gute Fussballer in den Reihen und wir dürfen uns im Spielaufbau keine Fehler erlauben."

Kadertechnisch sieht es bei den Göttingern dabei "recht gut" aus. Es werden ein paar Studenten fehlen, die sich in den Semesterferien befinden und außerdem steht über Linus Schulte-Wissermann ein Fragezeichen. Der Kader der 05er ist dennoch mit 20 Spielern plus Keeper gut gefüllt.

Nach dem dritten Platz in der abgelaufenen Saison, will der 1. SC Göttingen auch in der kommenden Saison wieder oben mit dabei sein. So ist die Zielsetzung für das erste Saisonspiel auch klar: "Erstes Spiel der Saison, Heimspiel. Da kann die Zielsetzung nur "drei Punkte" lauten. Alles andere wäre eine kleine Enttäuschung. Aber wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird."

Anpfiff ist dann um 15.30 Uhr am Sonntag in Göttingen.