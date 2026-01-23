"Das Ziel Klassenerhalt gerät nicht mehr in Gefahr"

Unser Fazit fällt durchweg positiv aus. Wir haben eine wirklich starke Hinrunde gespielt, abgesehen von ein bis zwei Ausrutschern. Die Mannschaft hat vieles von dem umgesetzt, was wir uns in der Sommervorbereitung vorgenommen und erarbeitet haben. Unser Ziel war es, möglichst schnell die nötigen Punkte zu holen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben – genau das haben wir erreicht.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nein, es wird keine großen Veränderungen, sowohl im Kader als auch im Trainer und Betreuerbereich geben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Überrascht hat uns tatsächlich keine Mannschaft, da wir genau die Teams, die aktuell die ersten vier Plätze belegen, auch dort erwartet haben. Wenn man dennoch etwas hervorheben möchte, dann ist es Phönix Mannheim – allerdings nicht, weil sie oben stehen, sondern wegen der Art und Weise, mit welcher Dominanz und überragenden Spielanlage sie Fußball spielen. Für mich sind sie die beste Mannschaft der Liga und wenn sie so weitermachen, werden sie am Ende auch ganz oben stehen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen unseren Fußball weiterentwickeln und unser System noch gezielter verbessern und anpassen. Da unser Ziel Klassenerhalt nicht mehr in Gefahr geraten sollte, können wir befreit aufspielen und am Ende der Runde einfach schauen, wofür es gereicht hat. Ein großes Ziel für uns ist es vor allem, die Derbys in der Rückrunde zu gewinnen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

In unserer Mannschaft steckt unheimlich viel Potenzial. Vor allem verfügen wir über eine hervorragende Mischung aus erfahrenen Topspielern und jungen Talenten. Dennoch sehe ich uns aktuell noch nicht an der absoluten Weltspitze, sondern knapp dahinter.

Für mich sind die absoluten Favoriten Spanien und Argentinien. Spanien spielt seit Jahren einen herausragenden Fußball, auch hier passt die Mischung aus Erfahrung und Talent perfekt. Argentinien ist für mich bei jeder WM eine echte Turniermannschaft und zudem souverän durch die Qualifikation spaziert. Ich denke außerdem, dass Messi sich unbedingt mit einem WM-Titel verabschieden möchte.

Ich kann mir gut vorstellen, dass – wenn die Konstellationen passen – das WM-Finale Spanien gegen Argentinien lauten wird.