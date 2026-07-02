„Das Ziel kann nur Klassenerhalt sein“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Micha Bayer eine durchwachsene Bilanz für den TSV Erbach. Nach einer anspruchsvollen Saison in der Kreisliga A1 Donau/Iller stehen nun intensives Teambuilding, ein sportlicher Neuaufbau im Kader sowie wichtige infrastrukturelle Projekte im Fokus des Vereins.

„Unter dem Strich war es eine sehr herausfordernde Saison, mit einem Trainerwechsel und der ein oder anderen Veränderung“, sagt Micha Bayer gegenüber FuPa. Der Trainer blickt mit gemischten Gefühlen, aber durchaus versöhnlich auf die jüngste sportliche Vergangenheit zurück. „Wenn man die letzten vier bis fünf Spiele ausklammert, waren wir unter den Umständen ‚zufrieden‘. Potenzial an Verbesserungen gibt es, und an denen werden wir in der Vorbereitung arbeiten.“

Ein Sonderlob für einzelne Akteure verwehrt der Coach dabei ganz bewusst, denn die mannschaftliche Geschlossenheit steht in Erbach über allem: „Wir sprechen nicht über einzelne Spieler, es geht in allem, was wir tun, nur ums Team.“

Die sportlichen Erwartungen für die Spielzeit 2026/2027 dämpft der Cheftrainer angesichts der jüngsten Entwicklungen. „Nach dem Umbruch kann das Ziel nur Klassenerhalt sein“, stellt er klar. „Hier wollen wir dafür sorgen, dass wir früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen.“

Eine Prognose, wer am Ende im Meisterschaftsrennen der Liga die Nase vorn haben wird, traut er sich unterdessen nicht zu: „Das können wir ganz schwer einschätzen, da wie immer sehr viel Bewegung auf dem Transfermarkt herrscht.“

Prominente Rückkehrer und schweißtreibende Vorbereitung

Dieser dynamischen Bewegung auf dem Spielermarkt mussten auch die Erbacher über sich ergehen lassen. „Wir mussten uns von einigen Spielern verabschieden, die ihre Karriere beendet haben, dazu haben uns zwei Spieler zu anderen Vereinen verlassen“, berichtet der Trainer.

Doch auch auf der Zugangsseite gibt es erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Nachdem bereits im Winter 2025/2026 punktuell nachgebessert wurde, konnte der Verein für den Sommer mit Paul Adolf, Niklas Plink und Uguz Cagatay drei vertraute Gesichter, die alle schon einmal das Erbacher Trikot trugen, zurückholen. „Wir haben drei Jungs wieder von unserem Weg überzeugen können“, so der Trainer. „Extern dazu bekommen wir einen Torhüter vom SC Lehr, Nick Bosch.“

Das Ende der Kaderplanung ist damit aber nicht zwingend erreicht: „Wir halten an der Stelle immer die Augen auf und sind gerne bereit, weitere Jungs von unserem Weg zu begeistern.“ Damit diese neu formierte Mannschaft schnell zusammenfindet, ist der Fahrplan für den Sommer strikt: „Wir haben einige Turniere im Sommer, die wir zur Teambildung nutzen wollen. Dazu kommt ein Trainerlager, wo wir das Team mal drei Tage am Stück zusammen haben.“

Infrastruktur und der Wunsch nach klaren Regeln

Abseits des Rasens tut sich beim Verein ebenfalls viel, um den Weg für eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu ebnen. „Ja, es steht eine komplette Sanierung der Umkleidekabinen an“, kündigt der Trainer an. „Dazu kommt eine neue Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verein, was die Qualität der Plätze angeht.“

Was das Geschehen auf dem neu aufbereiteten Grün betrifft, hat der Coach zudem klare Vorstellungen und blickt dabei lobend auf die aktuellen Regeländerungen im Weltfußball. „Alles, was mit dem Thema Zeitspiel zu tun hat, finde ich klasse“, betont er abschließend. „Das sind Dinge, die ich gerne auch bei uns sehen wollen würde.“