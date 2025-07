Das Ziel ist klar, der Optimismus groß: SpVgg Kammerberg will mindestens Platz fünf

Die neue Bezirksliga-Saison startet für die Fußballer der SpVgg Kammerberg am Freitagabend (19 Uhr) – und das mit einem echten Härtetest.

Kammerberg – Zu Gast ist der FC Gerolfing, bei dem Ex-Nationalspieler Christian Träsch als spielender Trainer die Fäden zieht. Für Kammerbergs Coach Victor Medeleanu ist klar: „Das wird nicht leicht. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir – bei allem Respekt vor dem Gegner – gegen Mannschaften wie Gerolfing zu Hause gewinnen.“

Das Ziel ist klar formuliert: Die Spielvereinigung will in dieser Spielzeit unter die Top Fünf der Bezirksliga Nord. Nach einer Saison des Übergangs – mit personellem Umbruch und vielen Verletzungen – geht Medeleanu nun optimistisch in seine zweite Runde. „Die vergangene Saison war ein Übergangsjahr. Es gab schwierige Phasen, aber die Entwicklung hat gestimmt“, so der rumänische Ex-Profi.

Gute Mischung aus Talent und Erfahrung

Die Vorbereitung verlief laut Medeleanu „mehr positiv als negativ“. In nahezu jeder Einheit standen 18 bis 20 Spieler auf dem Trainingsplatz, auch die Intensität stimmte. „Wir haben viel im taktischen Bereich und an der Kondition gearbeitet“, berichtet der Trainer. Gegen starke Gegner wie Jetzendorf, Raisting und Forstinning wusste Kammerberg in den Testspielen zu überzeugen.

Auch die Neuzugänge fügten sich schnell ein. „Wir konnten Jungs zu uns lotsen, die Bock auf Fußball haben“, lobt Medeleanu. Drei von ihnen werden zum Auftakt voraussichtlich in der Startelf stehen – Namen nennt er aber nicht. Die Breite des Kaders wurde verbessert, die Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten wirkt ausgewogen.

Ex-Nationalspieler Christian Träsch „eine Klasse für sich“

Neben dem Platz herrscht bei der SpVgg ohnehin Aufbruchsstimmung: Die Spieler halfen eigenhändig bei der Renovierung der Kabinen, die Mannschaft läuft künftig in neuen Trikots auf – und die Heimspiele können nun per Video aufgezeichnet werden. „Wir haben die Möglichkeit, unsere Partien mit einem Analyse-Tool aufzuarbeiten. Das gefällt mir als Trainer natürlich sehr“, betont Medeleanu schmunzelnd.

Zum Auftakt wartet mit dem FC Gerolfing gleich ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist. „Sie werden anders auftreten als in der vergangenen Saison“, glaubt Medeleanu. Und Träsch? „Der ist natürlich eine Klasse für sich.“ Dennoch will Kammerberg ein Ausrufezeichen setzen – und zeigen, dass das Ziel Top Fünf keine Floskel ist, sondern realistisch.